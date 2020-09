MADRAN FARLEY, Jeannine



Le 22 septembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Jeannine Farley, épouse de feu Guy Madran. Elle rejoint sa fille Danielle, son conjoint Guy, sa mère Albertine, son père Georges ainsi que sa soeur Claire.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Stéphane Delaney) et Stéphane (Mélanie Richard), ses petits-enfants Laurent, Jessy et Jonathan ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 4 octobre de 16h à 18h au complexe funéraireLes mesures de la Santé publique seront à respecter, dont le port du couvre-visage.En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, la cérémonie d'adieu qui se tiendra par la suite sera tenue dans la plus stricte intimité.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.514 340-3546 - figm.ca