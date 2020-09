LEFEBVRE, Yolande



(née Mercier)29 septembre 1925 - 22 septembre 2020Ce 22 septembre 2020, à l'âge de 94 ans, je vous ai quittés pour un grand voyage. Je laisse dans le deuil mon fils Luc, ma belle-fille Françoise, mes petites-filles Marie-Josée et Anne-Marie, mes arrière-petites-filles Océanne Maude et Laurie-Anne, mes arrière-petits-fils Christian-Xavier, Léo, Alexy et Jules ainsi que mon frère Yvon, nombreux parents et amis.Il n'y aura pas de funérailles. Une cérémonie privée aura lieu ultérieurement.