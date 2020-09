BOUCHARD, Fernande (Bolduc)



Le 23 septembre est décédée de cause naturelle à St-Jérôme à l'âge de, Fernande Bouchard (Bolduc), née le 8 novembre 1917, veuve de Adélard Bolduc.Elle laisse dans le deuil son fils Michel, sa bru France, son petit-fils Bruno (Audrey) et autres parents et amis.Compte tenu de la situation actuelle de la Santé publique, toute cérémonie funéraire sera remise à plus tard.