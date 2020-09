GUERNON, Rolland



Le 2 mai 2020, Rolland Guernon est décédé à 86 ans. Il a rejoint son épouse Pauline Rondeau qui s'est éteinte en mars 2018.Il laisse dans le deuil ses enfants : Suzanne, Yolande, Lorraine et André, ses petits-fils : Guillaume et Jonathan, ses arrière-petits-enfants, leur conjoint respectif, ainsi que parents et amis.Puisque la pandémie s'éternise, la mise en terre des cendres du défunt se fera en toute intimité.