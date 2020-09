FOURNIER, Roland



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Roland Fournier, le 18 septembre 2020, à Montréal, à l'âge de 96 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse Berthiaume, sa fille France, sa belle-soeur Gisèle, ses neveux, nièces, cousins et cousines: François, Élise, Sylvie, Céline, Diane, Robert, Monique et Denis, Manon, Pierre, Denise et Rollande, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 5 octobre 2020 de 10h30 à 11h30, à l'église Saint-Jean-Vianney, 6421 25e Avenue, Montréal, QC, H1T 3L5. La cérémonie funéraire suivra à 11h30 au même endroit.