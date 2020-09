Ces secrets qui sont les nôtres

On le sait, le gouvernement fédéral est un trou noir d’opacité.

La commissaire à l’information du Canada le rappelle à nouveau dans son plus récent rapport annuel, rendu public hier.

Caroline Mayrand a reçu deux fois plus de plaintes cette année, par rapport à l’an dernier, soit 6173.

Elles concernent souvent les délais déraisonnables pour obtenir l’information demandée. En théorie, le fédéral a 30 jours pour fournir la plupart des documents. En pratique, ces délais sont rarement respectés.

Le dossier Lévesque

Mais ces plaintes se transforment parfois en combats épiques contre une machine soucieuse de conserver sous scellé ses juteux secrets. Par exemple, l’enquête de la GRC sur René Lévesque.

Le Journal a récemment publié de nouveaux extraits du dossier de surveillance monté sur le premier chef péquiste. On y apprenait que les autorités fédérales s’intéressaient à sa vie sexuelle.

Photo d’archives

Treize ans de contestations pour faire lever le voile sur 78 pages de documents.

Au total, le dossier du Service de sécurité de la GRC sur René Lévesque comprend quelque 2750 pages, toutes classifiées « Très secret », c’est-à-dire des informations susceptibles de nuire à l’intérêt national.

« Le traitement des demandes d’accès et l’enquête sur des plaintes mettant en cause des documents [classés] “Secret” et “Très secret” posent un défi aux institutions et au Commissariat », écrit la commissaire Mayrand dans son rapport.

Photo d'archives

C’est un euphémisme.

Le nombre de pages classifiées qui font l’objet d’enquêtes pour refus s’élève à 45 000 ! Et ce ne serait que la pointe de l’iceberg. D’autres plaintes pour des demandes d’accès auxquelles Ottawa n’a même pas encore répondu viseraient des millions de pages supplémentaires !

Le bureau de Mme Mayrand n’a ni le temps ni les ressources pour traiter ces demandes compliquées.

Résultat : les secrets du gouvernement restent la plupart du temps enterrés.

La confiance de la population envers ses institutions politiques va de pair avec la transparence qu’elles démontrent.

Partant de ce principe, Mme Mayrand appelle Ottawa à se doter d’un véritable système de déclassification des documents historiques liés à la sécurité nationale et au renseignement.

En espérant qu’Ottawa entende raison.