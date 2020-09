Comment supporter de me faire traiter ainsi?

Je suis en couple depuis 13 ans et nous nous sommes mariés mon conjoint et moi il y a cinq ans. Il faut dire que je lui ai un peu forcé la main, car c’est un homme qui s’était toujours vanté de ne jamais s’être attaché à quelqu’un pour plus de quelques années.

Ce fut différent avec moi, puisque malgré quelques petites tricheries que je lui ai vite pardonnées, notre couple tient le coup. Ce qui cloche dans l’affaire, c’est qu’il n’est pas très gentil avec moi quand on est en présence d’autres personnes. Il en profite toujours pour me rabaisser, pour me dire que je suis nulle en ceci ou en cela, moins belle qu’une telle, ou plus grosse et moins attirante qu’une autre. Enfin des choses pas gentilles qu’il ne me dit jamais dans l’intimité.

Avec le temps, on dirait que ses raisons de me rabaisser ont augmenté de façon sensible, au point que ma sœur, que je ne vois pas souvent parce qu’elle n’aime pas beaucoup mon conjoint, m’a demandé ce que je faisais avec un pareil goujat.

Je n’ai pas su quoi lui répondre tant sa remarque m’a prise de court. Mais après coup, ça m’a fait réfléchir. J’ai essayé d’en parler avec lui, mais il a balayé le sujet d’un coup en me disant : « Ta sœur m’aime pas tu le sais bien, arrête de m’achaler avec ça ! »

J’ai parlé de ça avec une de mes amies qui m’a confirmé qu’elle s’était déjà posé la même question, mais que comme j’avais l’air de ne pas m’en faire avec ça, elle en avait déduit qu’il devait dire ce genre d’affaires pour se rendre intéressant. Tout en ajoutant qu’elle me trouvait bonne de ne rien répliquer, car elle n’aurait pas supporté ça. Mais quand on est seuls tous les deux, il ne fait jamais ça. De quoi ça dépend selon vous ?

Une fille au cœur tendre

Êtes-vous certaine qu’il ne fait jamais ça en privé ? Ou bien êtes-vous tellement habituée à entendre ses bêtises que vous ne les remarquez même plus ? Pourquoi selon vous cet homme a-t-il besoin d’être en présence d’un public pour vous diminuer de la sorte ? Comment vous sentez-vous quand ça arrive ?

Je ne sais pas quelles sont vos raisons d’aimer un homme qui ne vous respecte que lorsque personne ne le voit. Mais si j’étais vous, je lui poserais la question directement. En même temps que je riposterais sur-le-champ la prochaine fois que ça arrivera. Si votre meilleure amie se faisait humilier comme ça devant vous, que lui diriez-vous de faire ?