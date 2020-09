ANCTIL née BOIVIN, Jeannette



De Laval-des-Rapides, le 24 septembre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Jeannette Boivin, épouse de M. Robert Anctil.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane, Isabelle (André) et Nathalie, ses petits-enfants Stéphanie, Marie-Christine, Anabelle, Chrystelle, Chrystopher, Alyssia, Mathys, Béatrice, Damien et Élie, ses arrière-petits-enfants Florence et Jacob, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 3 octobre de 11h à 15h au:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée, dans l'intimité de la famille, ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec.