Déconfinez la culture!

À partir de mercredi minuit, on va vivre selon les nouvelles règles du demi-confinement dans les zones rouges.

Le milieu de la culture est frappé de plein fouet. Mais ces règles me semblent un tantinet contradictoires ou absurdes...

On ne pourra pas aller entendre l’opéra Le barbier de Séville, mais on pourra aller se faire couper les cheveux par le barbier de Brossard.

On ne pourra pas aller à l’opéra écouter Un bal masqué de Verdi, mais on pourra manifester contre le masque en portant un masque.

On ne pourra pas emprunter le livre En as-tu vraiment besoin ? de Pierre-Yves McSween à la bibliothèque municipale de Laval, mais on pourra aller acheter toutes sortes de cossins dont on n’a pas besoin au Carrefour Laval.

On ne pourra pas aller assister aux quelques présentations en salles du festival du nouveau cinéma (qui devait avoir lieu du 7 au 18 octobre), mais on pourra participer au Festival du taponnage de tomates, au Festival du caressage de melons et au Festival du pognage de bananes dans toutes les épiceries.

On ne pourra pas aller au Rideau-Vert, mais on pourra faire la file, collés les uns sur les autres, pour aller s’acheter des rideaux verts chez Linen Chest ou Fabricville.

D’autres exemples

On ne pourra pas aller écouter des humoristes sur scène dans une salle de spectacle, mais on pourra sans problème rentrer dans une salle de montre de concessionnaire automobile et entendre les blagues poches du vendeur (« On aime-tu ça, l’odeur de char neuf ? »).

On ne pourra pas aller au Musée national des beaux-arts du Québec voir l’exposition D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?, mais on pourra aller à la quincaillerie s’acheter des étagères et répondre à cette autre question existentielle : « Dans quel état j’erre ? ». (Vous voyez que moi aussi je suis capable de faire des blagues poches.)

On ne pourra pas aller manger dans un resto de chef connu où on sera masqués, à une table de deux, séparés des voisins par un plexiglas, après s’être lavé les mains, mais on pourra aller faire la file collés collés au centre d’achat pour s’acheter des casseroles de chef, des couteaux de chef, des livres de chef.

On ne pourra pas aller au musée McCord pour voir l’expo Christian Dior, un grand créateur qui a changé l’histoire de la mode à tout jamais, mais on pourra aller dans une boutique s’acheter des t-shirts fabriqués en Inde dans des sweatshops par des employés sous-payés travaillant dans des conditions insalubres.

On ne pourra pas voir un spectacle de danse sur scène dans une salle de spectacles (même si on respecte toutes les règles de distanciation et toutes les mesures sanitaires édictées par le gouvernement), mais on pourra aller danser la Zumba dans un centre sportif.

On ne pourra pas aller au Musée des beaux-arts voir la magnifique exposition Paris au temps du postimpressionnisme, mais on pourra aller rue du Trésor à Québec acheter des toiles douteuses de coucher de soleil sur le rocher Percé.

À partir de ce soir, minuit, dans les zones rouges, on ne pourra plus avoir accès au beau. Et ça, c’est laid.