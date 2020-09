FOURNIER, Richard



Au Centre Gertrude-Lafrance de St-Jean-sur-Richelieu, le 27 septembre 2020, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Richard Fournier époux de feu Solange Bonneville demeurant autrefois à St-Sébastien.Il laisse dans le deuil ses enfants, Renald, Léon (Gisèle Benoit), Monique, Fernand (Chantal Dionne), Daniel (Ginette L'Heureux), Hélène (Mario Plouffe), Gaétan (Johanne Charlebois), Ginette (Denis Lefebvre) et Mario (Lyne Bessette). Il laisse également ses 10 petits-enfants, ses 14 arrière-petits-enfants, ses soeurs, Madeleine et Angèle, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et amis.M. Fournier sera exposé le samedi 3 octobre de 14h à 19h, le dimanche 4 octobre à compter de 11h au salon funéraire :FARNHAM, J2N 2W8Tél. 450-293-4474 www.desourdy.caUne célébration de sa vie aura lieu le dimanche 4 octobre à 13h en la chapelle du salon suivie de la crémation au crématorium Désourdy.Des dons en sa mémoire au Centre Gertrude-Lafrance seraient appréciés. Formulaires disponibles au salon ou au :