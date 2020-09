JALBERT, Micheline



29 novembre 1946 - 26 septembre 2020À Montréal, le samedi 26 septembre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée Micheline Jalbert.Elle laisse dans le deuil sa fille Frédérica (Marcel), ses petits-enfants Simon & Sara, ses frères et soeurs Liliane, Suzanne (Louis), Claude, Richard, Huguette (André), Nicole (Jacques) et Frédéric, ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.Sa famille lui rendra un dernier hommage dans sa région natale du Saguenay dans l'intimité familiale.