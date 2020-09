CHAURETTE L'HEUREUX

Claire (née Chamberland)



À Pointe-Claire (autrefois de Saint-Eustache), le 27 septembre 2020 est décédée Mme Claire Chamberland, épouse en premières noces de feu Henri Chaurette et en secondes noces de feu André L'Heureux.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Denis (Johanne Drapeau), Lucie (Serge Daoust), Anne (Michel Binette), René (Josée Archambault), Julie (Pierre Raymond), ses 11 petits-enfants, ses 4 arrière-petits-enfants, son beau-frère Philippe Angrignon, sa belle-soeur Murielle Lepage, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 2 octobre de 19h à 22h et le samedi 3 octobre dès 9h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE, 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi 3 octobre à 11h en la chapelle du complexe, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM, à la mémoire de Madame Chamberland.