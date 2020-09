Gestion de risques

Quoi que dise ou fasse le gouvernement, il incombera à chaque citoyen de gérer les risques reliés au coronavirus.

Le comportement des concitoyens et les contraintes gouvernementales à géométrie variable font peser un danger sur chaque individu, imposant ainsi à chacun d’assurer sa protection personnelle.

Cette défense individuelle sera probablement conséquente des convictions et des appréhensions des gens, ajoutant donc une complexité supplémentaire à l’évaluation des risques.

Raison d’État

Tiraillé entre la santé publique et l’économie, le premier ministre Legault tente d’aligner les mesures qui préserveront l’une et l’autre.

La tâche n’est pas aisée et laisse voir d’apparentes contradictions.

Celles-ci alimentent aussi bien les appétits des adhérents du complotisme que les envies de délinquance d’un bon nombre de gens.

Une vaste majorité de citoyens fait fi ces dernières semaines des injonctions ministérielles et mène sa vie comme si le virus était devenu une banalité.

Le passage en zone rouge ne devrait pas les effrayer outre mesure, alors que le gouvernement maintient certaines activités économiques à risque et garde les écoles ouvertes pour en faciliter leur opération.

Plus de restrictions risqueraient d’entraîner plus de révolte et de tricherie !

Choisir ses fréquentations

Malheureusement, on ne peut attacher un bracelet de couleur au poignet de chaque citoyen pour révéler son niveau de dangerosité.

Il est loin d’être assuré que les cas d’infection diminueront en considérant la parcimonie avec laquelle le gouvernement étale ses contraintes.

Certaines activités commerciales et les écoles pourraient s’avérer des vecteurs majeurs de la propagation du virus dans les prochaines semaines.

Il est toutefois difficile de le reprocher au gouvernement Legault à la lumière de l’agir de la population.

Au-delà des gestes barrières, il échoira à ceux qui veulent préserver leur santé de se tenir loin des personnes qui peuvent la mettre en danger.

Dis-moi ce que tu fais et je te dirai si je peux te voir !