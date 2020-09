Hockey midget AAA: des matchs interligues en attendant

En se basant sur sa mission première qui est de développer les jeunes hockeyeurs, la Ligue de hockey midget AAA du Québec a autorisé ses équipes à organiser des matchs préparatoires à huis clos avec d’autres équipes de son territoire qui proviennent d’autres circuits.

La situation épidémiologique a forcé le gouvernement à hausser les niveaux d’alerte partout sur le territoire de la province dans les derniers jours. Puisque les déplacements ne sont pas recommandés en zone orange et en zone rouge, il devenait impossible pour la plupart des clubs de s’affronter.

Ces organisations pourront donc s’entendre avec des équipes de la Ligue junior AAA et du circuit collégial afin de disputer des rencontres qui respectent les règles de la phase 5 du plan de relance de Hockey Québec. Les mises en échec demeurent interdites et les parties sont d’une durée de 30 minutes à effectifs réduits (10 joueurs + 1 gardien par équipe).

«On va tous se rendre service l’un et l’autre. Ils [le junior AAA et le RSÉQ] ont le même problème que nous actuellement. On se donne une semaine pour bâtir un calendrier. Pour nos équipes évoluant sur le même territoire, elles pourront jouer entre elles.

«De plus, on a décidé de jouer à huis clos pour éviter de la gestion et pour aider [dans la lutte à l’épidémie]. En plus, il y a eu des cas dans la ligue», a mentionné le président du circuit midget AAA, Yanick Lévesque, lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal.

Quelques matchs interligues impliquant les clubs midget AAA et ceux du collégial seront d’ailleurs au menu au cours de la prochaine fin de semaine. Le Blizzard du Séminaire Saint-François se frottera deux fois aux Titans de Limoilou division 2 alors que les Vikings de Saint-Eustache se mesureront aux Nordiques de Lionel-Groulx division 1.

À Magog, l’entraîneur-chef des Cantonniers, Félix Potvin, a planifié une série de matchs intra-équipe la semaine prochaine. Il se demande le bien-fondé de duels entre adolescents du midget AAA et jeunes adultes du junior AAA.

«J’ai de la misère à mettre des jeunes sur la glace qui viennent d’avoir 15 ans contre des gars de 20 ans qui ne sont pas à la même place dans leur carrière ou d’y aller contre des calibres inférieurs. On ne ferme pas la porte, mais on verra après la semaine prochaine», a répondu l’ancien gardien de la LNH.

Son homologue des Chevaliers de Lévis, Éric Bélanger, a de son côté l’intention de se prévaloir de cette option temporaire. «On est resté sur notre appétit l’an passé et on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. C’est lourd [comme situation] et on regarde pour jouer des matchs contre le collégial et le junior AAA.»

Scénarios sur la table

Le début de la saison régulière prévu à la mi-octobre a par la même occasion a été repoussé puisque Hockey Québec ne pourra basculer en phase 6 avant le mois de novembre dans le meilleur des scénarios.

«On a plusieurs scénarios sur notre table de travail qu’on a faits et refaits. On a déchiré la feuille du début de septembre et en octobre. On a des scénarios pour novembre, décembre ou janvier. On va s’ajuster et chacune de nos équipes a garanti la possibilité de poursuivre la saison jusqu’à la mi-mai si cela est nécessaire», a expliqué Yanick Lévesque.

Fait saillant : les Élites de Jonquière pourront reprendre leurs activités sur glace le 5 octobre après été le théâtre d’un foyer d’éclosions qui a mené à cinq cas positifs.