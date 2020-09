Japon: procès du «tueur de Twitter», accusé d'avoir démembré 9 personnes

Tokyo | L'homme surnommé le «tueur de Twitter», qui aurait assassiné et démembré neuf personnes piégées via les réseaux sociaux au Japon, a plaidé coupable mercredi devant un tribunal de Tokyo, ont indiqué des médias locaux.

Takahiro Shiraishi, 29 ans, qui est accusé d'avoir stocké les corps dépecés de ses victimes dans des glacières, n'a pas contesté les neuf chefs d'accusation de meurtre auxquels il est confronté, affirmant qu'ils «sont tous corrects», a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

Le matin d'Halloween en 2017, la police a découvert une maison des horreurs chez Takahiro Shiraishi: neuf corps démembrés avec pas moins de 240 morceaux d'os cachés dans des glacières et des boîtes à outils, saupoudrés de litière pour chat pour tenter de dissimuler les preuves.

L'homme est soupçonné d'avoir attiré des victimes âgées de 15 à 26 ans ayant des tendances suicidaires via Twitter en leur disant qu'il pouvait les aider dans leurs projets ou même mourir à leurs côtés.

La police a arrêté Takahiro Shiraishi il y a trois ans alors qu'elle enquêtait sur la disparition d'une femme de 23 ans qui aurait tweeté qu'elle voulait se suicider.

Après la disparition de la jeune femme, son frère aurait réussi à se connecter à son compte Twitter et y aurait remarqué un nom d'utilisateur suspect dans ses échanges.

Plus de 600 personnes ont fait la queue devant le tribunal pour tenter d'obtenir l'une des 13 places réservées au public pour la première audience, a indiqué la NHK.

Les avocats de l'accusé demandent que les charges soient réduites à «meurtre avec consentement», ce qui n'entraîne qu'une peine allant de six mois à sept ans de prison, arguant que les victimes ont consenti à être tuées, selon la NHK.

S'il est reconnu coupable de meurtre, Takahiro Shiraishi risque la peine de mort, qui est exécutée par pendaison au Japon.

Le Japon a le plus fort taux de suicide parmi les pays industrialisés du G7, avec plus de 20 000 suicides par an. Mais le taux de suicide est en baisse depuis qu'il a atteint un sommet en 2003.