Le Slingshot met fin à ses activités

L’agence Le Slingshot, qui représente près d’une trentaine de créateurs de contenu et youtubeurs parmi les plus influents au Québec, a indiqué sur les réseaux sociaux qu’elle mettra fin à ses activités à la fin du mois d’octobre.

«Le Slingshot cessera officiellement ses activités le 30 octobre prochain. Merci à tous les clients, partenaires et collaborateurs qui ont, de près ou de loin, gravité autour de nous durant ces cinq belles années. Et surtout, un merci tout spécial aux talentueux créateurs qui nous ont fait confiance. Nous vous souhaitons tous le plus grand des succès!» peut-on lire sur la page Facebook de l’agence.

Cela dit, rien n’est indiqué pour justifier cette décision. Jointe au téléphone, la directrice Frédérique Gaudet n’a pas souhaité en dire davantage. L’entreprise Attraction, un acteur d’importance dans l’industrie médiatique canadienne et propriétaire de Slingshot, n’a pas répondu non plus aux demandes du «24 Heures».

Le Slingshot avait comme objectif de mettre en contact des annonceurs et des entreprises de toutes sortes à des créateurs de contenu pour ainsi créer des campagnes de marketing personnalisées et augmenter les revenus des créateurs. Adamo Marinacci, Marie Gagné, Élie Pilon, Rosalie Lessard, Lysandre Nadeau et Fred Bastien étaient quelques-uns des créateurs de contenu représentés.