Les Jackets dans la course pour Laine?

L’ailier finlandais Patrik Laine pourrait fort bien être échangé par les Jets de Winnipeg dans les prochaines semaines et il va sans dire que plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey vont lancer un appel au directeur général de la formation manitobaine, Kevin Cheveldayoff, afin de connaître le prix à payer.

Selon le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman, les Blue Jackets de Columbus seraient présentement «en pôle» afin d’obtenir les services du Finlandais de 22 ans.

Les Hurricanes de la Caroline seraient également dans la course. Le journaliste estime par ailleurs que les Kings de Los Angeles et les Flyers de Philadelphie pourraient aussi tenter quelque chose. Il ajoute qu’acquérir Laine est aussi le genre de coup que le DG des Islanders de New York, Lou Lamoriello, aime tenter.

Les Jets ont déjà accordé de longs et onéreux contrats à Mark Scheifele, Blake Wheeler, Kyle Connor et Nikolaj Ehlers. Laine, quant à lui, devra s’en négocier un nouveau au terme de la prochaine saison et cela s’annonce compliqué pour les Jets. Laine exigerait aussi de jouer aux côtés de Scheifele, ce que l’organisation ne veut pas lui promettre.

Le DG du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a déjà laissé entendre qu’il ne serait pas dans la course pour obtenir Laine.

«Pour aller chercher un joueur de cette trempe, tu dois vider ton équipe. On n’avancerait pas dans la bonne direction, on partirait de côté ou de reculons», a-t-il déclaré dans un entretien avec «Le Journal de Montréal», il y a quelques jours.

Eichel ne bougera pas... pour l’instant

Dans un entretien à la chaîne radiophonique WGR 550 de Buffalo, le DG des Sabres, Kevyn Adams, a pour sa part indiqué que l’organisation ne cherchait pas du tout à échanger Jack Eichel.

D’ailleurs, les Sabres ayant déjà payé un boni de 7,5 millions $ à Eichel la saison dernière, et plus de 75 % de son salaire de la prochaine, échanger rapidement le productif attaquant américain aurait peu de sens au point de vue financier. Mais l’été prochain, l’histoire pourrait être différente.