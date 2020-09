Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 1er octobre:

«Le dernier felquiste»

Disponible en rafale, cette série documentaire découpée en six épisodes suit deux journalistes plongés dans une quête de vérité afin de découvrir qui a tué Mario Bachand, un membre important du Front de libération du Québec, en 1971. Cet assassinat politique est depuis longtemps une affaire classée.

En tout temps sur Club illico.

«Les petites bourgeoises»

Comédie dans laquelle la regrettée Brittany Murphy, sans le sou, joue la gouvernante d’une toute jeune Dakota Fanning. Après s’être fait voler son héritage, elle n’aura d’autre choix que d’accepter ce boulot auprès d’une fillette de 8 ans riche et cynique. Ensemble, elles vont grandir chacune à leur façon.

Jeudi, 14 h, Prise 2.

«Voyage à Rome»

Les histoires de coeur qui tirent à leur fin sont le point de départ de cette comédie française portée par Gérard Jugnot. Un homme, dont le divorce avec sa femme est imminent, apprend que son père et sa mère vont aussi se séparer. Il part donc pour Rome avec celle-ci.

Jeudi, 17 h, StudioCanal.

«Tupperware, la petite boîte émancipée»

Documentaire faisant rimer Tupperware avec féminisme. Les plats désormais célèbres ont été à l’origine de ce qu’il est convenu d’appeler une révolution ménagère, aidant du même coup des Américaines vivant à Orlando et des Françaises de la ville de Tours à s’émanciper.

Jeudi, 20 h, Planète+.

«Station Potluck»

L’humoriste Sam Breton ne cuisine pas et mange «comme un ado», aux dires d’Émilie Fournier. Sa visite sur le plateau est synonyme d’un brunch sucré avec poulet déjeuner, crêpes au poulet et poutine dessert, concoctés par Stefano Faita et Hugo Saint-Jacques. Une experte en chocolat se joint également aux convives.

Jeudi, 21 h, Zeste.

«Dans les médias»

En plus de discuter carrière avec Sonia Benezra, l’animatrice Marie-Louise Arsenault s’intéresse à la couverture journalistique en pleine deuxième vague de la COVID-19. De plus, on décortique l'algorithme de YouTube pour expliquer la présence de certaines vidéos au parfum conspirationniste proposées aux utilisateurs.

Jeudi, 21 h, Télé-Québec.

«Infractions»

Les infractions criminelles et pénales régissent l’univers professionnel de certains avocats. Me Lévy-Soussan tentera de convaincre la justice que son client ne doit pas être reconnu coupable de conduite dangereuse ayant causé de graves blessures, car il a plutôt été impliqué dans un accident.

Jeudi, 21 h 30, TVA.