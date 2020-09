Roland-Garros : Eugenie Bouchard continue son parcours

La Québécoise Eugenie Bouchard a remporté son match de deuxième tour de Roland-Garros, mercredi.

Bouchard, 168e au classement de la WTA et qui a profité d'une invitation des organisateurs du tournoi français, a vaincu l'Australienne Daria Gavriolova en trois sets de 5-7, 6-4 et 6-3, mettant 2 h 24 min pour triompher.

En tout, «Genie» a réussi cinq as et commis deux doubles fautes. De plus, elle a brisé sa rivale à sept occasions. Toutefois, Gavrilova l'a brisée à cinq reprises.

La Québécoise a claqué 44 coups gagnants et commis 35 fautes directes.

Bouchard croisera le fer avec la Polonaise Iga Swiatek, qui a vaincu la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, au prochain tour.

Fernandez trébuche

Par ailleurs, la jeune Leylah Annie Fernandez a subi la défaite à son premier duel de double chez les femmes. En compagnie de la Française Diane Parry, elle a perdu 6-2 et 6-4 en 68 minutes contre la Suissesse Jil Teichmann et la Serbe Nina Stojanovic.

Fernandez pourra maintenant se concentrer sur le simple. Au deuxième tour, elle a rendez-vous avec la Slovène Polona Hercog, jeudi.

De son côté, la Canadienne Gabriela Dabrowski a bien entamé le double féminin aux côtés de la Lettone Jelena Ostapenko. Le duo a vaincu au premier tour l’Australienne Arina Rodionova et la Kazakhe Zarina Diyas en deux manches de 7-5 et 6-3.

Cinq bris ont permis aux gagnantes de l’emporter en 78 minutes. Au tour suivant, elles se mesureront à la Roumaine Monica Niculescu et à la Japonaise Misaki Doi ou encore, à la Hongroise Fanny Stollar et à Irina Maria Bara, également de la Roumanie.