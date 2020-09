Un défilé en bateaux pour le Lightning

C’est avec un défilé de bateaux que le Lightning de Tampa Bay a célébré sa deuxième conquête de la coupe Stanley, mercredi, alors que plusieurs partisans réunis sur les rives ne respectaient pas les consignes de distanciation sociale.

La formation de la Floride, qui a vaincu les Stars de Dallas en six parties en finale à Edmonton, avait pourtant demandé aux amateurs de se distancer et de porter le masque tout au long du fleuve Hillsborough.

Photo AFP

Les rassemblements qui ont suivi l’ultime victoire avaient également soulevé l’ire de plusieurs en raison de l’omission des règles mises en place par la santé publique, lundi.

Malgré tout, les joueurs, répartis sur plusieurs bateaux, ont bien profité de ce moment unique.

«C'est incroyable, on rêve à ça depuis notre enfance. Le groupe ici est juste parfait. Je crois qu'on en a encore pour quelques jours à célébrer», a déclaré le Québécois Yanni Gourde à l’émission «Dave Morissette en direct» alors qu’il se préparait à embarquer sur un bateau avec quelques coéquipiers.

«Honnêtement, c'est malade! Rien ne peut décrire mes émotions en ce moment! Le Lightning, c'est ma famille et mes coéquipiers sont mes frères», a ajouté Mathieu Joseph.

Hedman acclamé

Une fois sur l’eau, les nouveaux champions se sont passé la coupe Stanley d’une embarcation à l’autre sous les applaudissements et les cris de la foule. Victor Hedman a notamment été l’objet des plus bruyantes manifestations de joie, lorsqu’il soulevait la coupe ou le trophée Conn-Smythe, pendant que le capitaine Steven Stamkos fumait le cigare à ses côtés.

Le contingent était par ailleurs escorté par plusieurs policiers pour éviter que d’autres bateaux ne se joignent au défilé.

Le défilé nautique devait se terminer avec des célébrations au Raymond James Stadium – domicile des Buccaneers – à 19 h, mais les festivités se sont poursuivies au-delà de l’horaire établi sur le cours d’eau.

Un peu plus d’un an après avoir été éliminé en quatre parties au premier tour des séries éliminatoires alors qu'il avait mis la main sur le trophée des présidents, le Lightning a remporté une deuxième coupe lundi. La première remontait à 2004, avec les Québécois Martin St-Louis et Vincent Lecavalier aux premières lignes.