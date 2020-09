Un premier débat risible et très cacophonique

Le candidat démocrate, Joe Biden, a discrètement remporté hier son premier face-à-face l’opposant au président américain sortant, Donald Trump, après 90 minutes d’échanges cacophoniques.

« Biden est gagnant ne serait-ce que parce qu’il sort du débat largement indemne », fait valoir le spécialiste de la politique américaine Rafael Jacob.

« Trump est arrivé en mauvaise position. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas agi pour améliorer sa position », poursuit le chercheur associé à la chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM.

Des dizaines de millions d’Américains avaient les yeux rivés sur les deux septuagénaires pour ce premier débat à Cleveland, dans l’État-clé de l’Ohio.

Rappel à l’ordre

Le modérateur Chris Wallace, chef d’antenne de Fox News, a dû régulièrement rappeler à l’ordre le président Trump, qui semblait se faire un malin plaisir à interrompre « Joe l’endormi », dont il se moque des capacités physiques et mentales depuis des semaines.

Mais est-ce que l’ancien vice-président démocrate a réellement manqué d’éveil ?

« Si tel est le cas, tant mieux pour lui, lance M. Jacob. Ça projette une image de répit. Après ce soir [hier], ça risque d’être attrayant pour bien du monde. »

Les impôts de TRump

La joute était divisée en segments de 15 minutes abordant six thèmes : la Cour suprême, la COVID-19, la violence et les tensions raciales dans les villes américaines, l’économie, le bilan des deux candidats et l’intégrité de l’élection.

Les manigances de Trump pour éviter de payer de l’impôt, « une munition en or dans les mains de Biden », ont laissé place à des échanges acrimonieux.

Karine Prémont

Professeure

À moins de 35 jours du scrutin, très peu d’électeurs restent à convaincre. Deux sondages publiés en septembre ont révélé qu’un maigre 3 % se disait toujours indécis.

Et ils accordent toujours sept points d’avance à Joe Biden.

« Le premier débat est le plus important des trois, le plus écouté, et c’est là qu’on sort les gros canons [...]. Mais les débats sont plus du spectacle que de l’information », nuance la professeure de politique appliquée à l’Université de Sherbrooke Karine Prémont.

Triste Spectacle

Pour M. Jacob, ce « spectacle » a été « d’une tristesse infinie pour les électeurs américains et la démocratie américaine ».

La défaite de Donald Trump risque d’amplifier son angoisse : il pourrait devenir le premier président à ne pas être réélu depuis la défaite de George H. W. Bush face à Bill Clinton, en 1992.

« Les intentions de vote ne bougent pas beaucoup depuis avril, depuis que la crise sanitaire s’est aggravée aux États-Unis », précise la professeure.

Échanges corsés et infantiles

« Peux-tu la fermer mon gars ? Ça fait non présidentiel. » –Joe Biden

« Il n’y a rien d’intelligent chez vous, Joe. » –Donald Trump

« Il est difficile de placer un mot avec ce clown... Excusez-moi, cette personne. » –Joe Biden

« Ça ne va pas bien se terminer. » –Donald Trump, après avoir refusé de dénoncer la suprématie blanche et d’apaiser les inquiétudes concernant la violence autour de l’élection

« Cette présidence nous a rendus plus faibles, plus pauvres, plus violents et plus divisés. » –Joe Biden

« En 47 mois, j’ai fait plus que toi en 47 ans. » –Donald Trump

« Vous êtes le pire président que l’Amérique ait jamais eu. Allez. » –Joe Biden

« Je suppose que je suis en train de débattre de vous. » –Donald Trump au modérateur Chris Wallace