USS Doris Miller

Je me suis déjà exprimé plus tôt aujourd’hui au sujet du débat de mardi soir et je ressentais le besoin de m’intéresser à quelque chose de plus positif. Il y a tout un univers hors de la sphère politique et il est parfois plus réjouissant.

Alors qu’on s’apprête à retirer le nom de généraux confédérés de plus plusieurs navires de guerre américains, la U.S. Navy annonçait récemment que pour la première fois de son histoire elle attribuerait le nom d’un simple matelot à son plus récent porte-avion. Autre première; ce matelot est noir.

Le nom de Doris Miller rejoindra donc celui de plusieurs présidents américains comme Kennedy, Roosevelt, Lincoln ou Reagan. Celui qu’on surnommait Dorie s’est démarqué lors de l’attaque de Pearl Harbor. Quelques films sur le sujet font référence à ses interventions héroïques.

Originaire de Waco au Texas, Miller était fils de fermier, étudiant brillant et joueur de football avant de joindre les rangs de la Marine. Comme les forces armées pratiquent encore la discrimination et la ségrégation, le jeune colosse est affecté aux cuisines et il lui est interdit d’utiliser les armes, même si sa formation l’y a préparé.

Lorsque les Japonais attaquent le 7 décembre 1941, le robuste cuisinier qui est champion de boxe sur son navire, ramasse des vêtements et s’affaire à nettoyer le pont. Lorsque le capitaine du USS Virginia tombe au combat, il s’assure de le porter vers une zone moins exposée avant de prendre position derrière une mitrailleuse.

Lorsqu’il ouvre le feu en direction de l’ennemi, Miller défie les règles de sa propre armée. Il affronte les Japonais tout en démontrant le ridicule des mesures ségrégationnistes. Pendant un certain temps après l’attaque, on taira d’ailleurs son identité. Il faudra l’implication soutenue et acharnée d’un journal afro-américain pour qu’on se décide à identifier le héros noir.

Le Pittsburgh Courier voit dans le comportement de Dorie une occasion de détruire un préjugé de l’époque selon lequel les Noirs craquaient sous la pression et ne pouvaient être des éléments fiables pendant les affrontements. Non seulement Miller avait-il démontré le contraire en se portant au secours de l’officier et en utilisant la mitrailleuse dans un contexte de panique, mais il a ensuite passé de longs moments à sortir des victimes de l’eau pendant que le feu progressait rapidement en raison du carburant qui s’échappe du navire.

Si Doris Miller fut finalement décoré en raison de l’intervention de l’amiral Chester Nimitz, il faudra attendre 1948 et la présidence de Harry Truman pour qu’on ordonne la fin de la ségrégation des troupes. Cette victoire constitue un moment important de la lutte pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs. Ce combat au sein de l’armée se poursuivra dans la société civile dans les années 1950 et 1960.

Photo National Museum of the Pacific War

Trop souvent, les progrès sociaux sont lents et il est choquant de constater qu’il faut parfois des gestes héroïques ou des réalisations hors du commun pour qu’on reconnaisse enfin à des citoyens libres des droits fondamentaux.

Comme le souligne l’ancien secrétaire à la Marine Thomas Modly (il a quitté en avril dernier), cette reconnaissance était nécessaire et on a assurément attendu trop longtemps pour commémorer la contribution des minorités. C’est maintenant chose faite.