Vivez un temps des sucres mémorable en cuisinant un festin à la maison!

Offert par

Le temps plus doux, les érables qui coulent; ça y est le temps des sucres est arrivé! Pourquoi ne pas exploiter cette thématique pour organiser une cabane à sucre à la maison?

Rien de plus simple avec nos suggestions de produits disponibles dans l'épicerie en ligne IGA et de recettes inspirantes et gourmandes. Sortez la nappe à carreaux et vos cannes de sirop!

Une table à l’érable

Qui dit cabane à sucre, dit bien sûr sirop d’érable! Polyvalent, il s’intègre aussi bien aux recettes salées que sucrées. Pour votre tablée du temps des sucres, partez le bal avec un cocktail au sirop d’érable, puis poursuivez avec des plats classiques qui mettent en valeur ce produit d’exception : fèves au lard, jambon, saucisses, pouding chômeur, tarte au sucre, pets de sœur, crêpes.



À l’heure du brunch, l’érable s'ajoute à merveille à des gaufres maison garnies de sirop, à une crème fouettée au sucre d’érable ou encore à des pains dorés accompagnés de beurre d’érable.



Célébrez l’érable avec ces deux recettes traditionnelles



SAUCISSES COCKTAIL À L'ÉRABLE

Un classique du temps des sucres : les p’tites saucisses cocktail!



Portions : 8 | Préparation : 10 minutes | Cuisson : 5 minutes

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de sirop d’érable

60 ml (¼ tasse) de sauce au chili doux

15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon

2,5 ml (½ c. à thé) de sambal oelek

450 g (1 lb) de saucisses cocktail

1filet d’huile de canola



Préparation

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients à l’exception des saucisses et de l’huile. Réserver Dans une poêle, faire revenir les saucisses dans un filet d’huile pendant 2 minutes à feu moyen-vif. Ajouter la sauce et laisser bouillir 2 minutes.Verser dans un plat de service et servir.

POUDING CHOMEUR

Pour réaliser cette Recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants:

Ingrédients

Sauce à l’érable

500 ml (2 tasses) de sirop d’érable

250 ml (1 tasse) de crème à cuisson 35 % M.G.

80 ml (1/3 tasse) de beurre

Gâteau

375 ml (1 ½ tasse) de farine

7 ml (1 ½ c. à thé) de poudre à pâte

1 ml (¼ c. à thé) de sel

80 ml (1/3 tasse) de beurre tempéré

150 ml (2/3 tasse) de sucre

1 œuf

2 ml (½ c. à thé) d’extrait de vanille

125 ml (½ tasse) de lait



Préparation

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Dans une casserole, porter à ébullition les ingrédients de la sauce et laisser mijoter à feu doux 6 ou 7 minutes.

Pendant ce temps, dans un petit bol, tamiser la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.

À l’aide d’un batteur électrique sur socle, battre en crème le beurre et le sucre.

Ajouter l’œuf et la vanille, bien mélanger.

Incorporer les ingrédients secs au mélange de beurre en alternance avec le lait.

Déposer le mélange à gâteau dans un moule graissé de 33 x 23 cm (13 x 9 po) allant au four.

Recouvrir de la sauce chaude à l’érable et laisser reposer de 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau ait remonté à la surface.

Cuire au four de 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre.



Tout pour un menu classique

Nul besoin de passer des heures en cuisine pour reproduire les incontournables du temps des sucres. Faites un choix parmi les délicieux produits disponibles dans l’épicerie en ligne IGA qui sauront vous replonger dans l’ambiance chaleureuse de la cabane à sucre. Cretons Pork Shop, pommes de terre Mamzells, fèves au lard Clark, bacon F. Ménard, oreilles de crisse Théberge et œufs du Groupe Nutri, voilà d’excellentes bases pour composer un menu traditionnel de rêve!



Pour les cuistots en herbe, pourquoi ne pas ajouter à votre menu un jambon à l’érable ainsi qu’une savoureuse soupe aux pois? Deux recettes simples qui se cuisinent à l’avance. Pour le jambon à l’érable, une fois cuit, coupez de belles tranches et réfrigérez-les. Au moment de servir, faites simplement réchauffer la sauce et les tranches dans une grande poêle, à feu doux. Pensez aussi à réserver quelques morceaux de jambon pour rehausser votre soupe aux pois. Pratique!

Deux recettes incontournables du temps des sucres



JAMBON RÔTI À LA MOUTARDE, À L'ÉRABLE ET À LA MUSCADE

Portions : 8 à 10 | Préparation : 10 minutes | Cuisson : 4 heures

Ingrédients

3 oignons, coupés en rondelles épaisses

4 tiges de thym frais

2-3 tiges de persil frais

2 gousses d'ail, écrasées

Glace

60 ml (1/4 tasse) de moutarde de Dijon

30 ml (2 c. à soupe) de sirop d'érable

30 ml (2 c. à soupe) de cassonade

2 ml (1/2 c. à thé) de muscade moulue

2 ml (1/2 c. à thé) de gingembre moulu

Au goût, sel et poivre

1 jambon sans os



Préparation

Préchauffer le four à 170 °C (325 °F). Déposer les oignons au fond d’une rôtissoire, puis les parsemer des fines herbes et des gousses d’ail. Réserver. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la glace. Déposer le jambon dans la rôtissoire et le badigeonner de glace. Verser 125 ml (½ tasse) d’eau au fond de la rôtissoire. Cuire le jambon pendant 4 heures en le badigeonnant légèrement de glace toutes les heures. Sortir le jambon du four et le laisser reposer de 10 à 15 minutes avant de le trancher. Conserver le jus de cuisson pour en arroser les tranches. Servir avec de la purée de légumes-racines.



SOUPE AUX POIS ET AU JAMBON À L'ANCIENNE

Portions : 6 L | Préparation : 15 minutes | Cuisson : 2 heures 15 minutes | Trempage : 6 heures

Ingrédients

450 g (1 lb) de pois jaunes entiers secs (environ 5 tasses de pois trempés)

75 g (2 oz) de lard salé, coupé en petits cubes (environ 125 ml ou ½ tasse)

4 oignons jaunes, finement hachés

4 de chacun : carottes et branches de céleri, coupées en petits dés

4 L (16 tasses) de bouillon de poulet

6 feuilles de laurier

10 ml (2 c. à thé) de sarriette séchée moulue

Au goût, poivre

625 ml (2 ½ tasses) de jambon cuit, coupé en petits cubes





Préparation

1. Dans un grand bol, faire tremper les pois jaunes secs dans l’eau pendant au moins 6 heures, préférablement toute la nuit. Égoutter et réserver.

2. Dans une très grande casserole, faire revenir à feu moyen-vif le lard et les oignons, sans les colorer.

3. Y ajouter les carottes et le céleri, puis faire revenir de 2 à 3 minutes.

4. Ajouter les pois réservés, le bouillon, les fines herbes et poivrer.

5. Porter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter à feux doux pendant 1 heure 30 minutes.

6. Y ajouter le jambon et laisser mijoter 30 minutes.

7. Retirer les feuilles de laurier et les dés de lard, si désiré, puis servir.

Secret de chef

Pour une saveur des plus authentiques, conservez l’eau de cuisson du jambon et remplacez la moitié du bouillon de poulet par cette eau. Attention, l’eau de cuisson du jambon sera salée, alors évitez d’ajouter du sel à la soupe.

Pour les bibittes à sucre

Beignets au sirop d’érable, tartelettes aux pacanes, grands-pères dans le sirop...comment ne pas succomber à toutes ces douceurs? Pour préparer une généreuse table de desserts, il vous faudra certainement quelques sous-chefs. Réquisitionnez l’aide des enfants qui auront un plaisir fou à mettre la main à la pâte et surtout à lécher la spatule de crémage une fois le gâteau terminé!

Vous pouvez également compléter votre menu dessert avec de succulents produits déjà préparés : une tarte au sucre de la Boulangerie St-Donat, un gâteau Beauceron à l’érable ou un délice à l’érable de la boulangerie Au Pain Doré. De quoi satisfaire les becs sucrés!



Deux recettes pour se sucrer le bec



TITRE À L'ÉRABLE

Portions : 275 ml | Préparation : 5 minutes | Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

1 boîte de 540 ml de sirop d'érable



Préparation :

Vider tout le contenu de la boîte de sirop d’érable dans une casserole moyenne. Faire bouillir le sirop à feu élevé jusqu’à ce qu’il commence à mousser. Pour éviter que le sirop déborde, rester près de la casserole pour la retirer du feu et faire redescendre la mousse. Réduire le feu à moyen-doux À l’aide d’un thermomètre à bonbon, vérifier que le sirop atteint une température de 115 °C (240 °F) ou laisser bouillir jusqu’à obtenir une texture sirupeuse. Le sirop doit réduire presque de moitié. Faire des tests, si le sirop est trop liquide, remettre la casserole sur le feu et le laisser bouillir encore quelques minutes. S’il est trop épais, le remettre sur le feu en ajoutant un peu d’eau. Laisser refroidir avant de servir Dans un grand plat, déposer de la neige propre ou de la glace concassée et la compacter. Verser le sirop à l’aide d’une cuillère à soupe.

Secret de chef: Ne jamais brasser le sirop en ébullition, car il se cristallisera.

FONDUE À L'ÉRABLE

Facile à faire, elle se déguste avec des fruits frais, des cubes de gâteau éponge et même des morceaux de beignes nature.

Portions : 4 | Préparation : 5 minutes | Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de sirop d’érable

10 ml (2 c. à thé) de fécule de maïs

375 ml (1 ½ tasse) de crème à cuisson 15 % M. G.

Au goût, fruits variés, coupés en morceaux

1 gâteau éponge, coupé en gros cubes

2 beignes nature, coupés en morceaux



Préparation

1. Dans une casserole, faire chauffer le sirop d’érable pendant 3 à 4 minutes à feu moyen. Retirer du feu.

2. Délayer la fécule dans 10 ml (2 c. à thé) de crème et brasser vigoureusement pour bien défaire les grumeaux.

3. Ajouter le reste de la crème et la fécule délayée au sirop d’érable.

4. Chauffer de nouveau à feu moyen-vif en brassant constamment au fouet jusqu’à épaississement.

5. Retirer du feu et garder au chaud dans un bol à fondue au chocolat.

Secret de chef: Il vous reste de la fondue? Conservez-la au réfrigérateur et utilisez-la pour en garnir de la crème glacée. Un vrai délice!

D’autres idées géniales

Encore plus de suggestions pour réussir votre repas sous la thématique cabane à sucre.



Simplissime, cette gâterie se réalise à merveille à la maison. Amenez à ébullition le sirop d’érable puis à l’aide d’un thermomètre à bonbon, vérifiez que celui-ci indique 115 °C (238 °F). Si vous n’avez pas de neige, broyez une bonne quantité de glace et placez-la dans un plat de type Pyrex. Versez ensuite la tire et dégustez !



Mettez-vous dans l’ambiance avec de la musique traditionnelle. Côté déco, vous obtiendrez un beau résultat avec une nappe à carreaux, des pots Mason ainsi que des cannes de sirop d’érable vides et nettoyées pour mettre vos ustensiles et vos serviettes de table en tissu.



Pour un menu végétarien ou simplement allégé, sachez qu’il existe une foule de succulentes alternatives: tourtière au millet, soupe aux pois et aux légumes, cretons végé à base de lentilles ou tofu fumé à l’érable.