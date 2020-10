15 compagnies québécoises à découvrir cet automne pour prendre soin de soi

Avec les nouvelles recommandations de la santé publique à l’égard de la COVID-19, beaucoup d’entre nous passeront un peu plus de temps à la maison au cours des prochaines semaines. Et tant qu’à être à la maison, pourquoi ne pas profiter de ce temps pour prendre soin de soi...avec quelques produits bien de chez nous.

Voici 15 compagnies québécoises à découvrir pour prendre soin de sa peau cet automne. Psst: Et il y en a encore plus que la liste qui suit.

Idoine

Non seulement la compagnie montréalaise Idoine conçoit des soins cosmétiques biologiques et véganes, mais ceux-ci sont issus d’une agriculture durable et produits de façon équitable à base d’huile de moringa (l’arbre de vie) et d’essences florales certifiées thérapeutiques. Dans l’atelier d’Idoine, tout est finement étudié afin que les produits soient sains pour la peau, mais aussi pour l’environnement.

Apprenti Ôr’ganik

Fabriqués consciemment par les mains de leur fondatrice Alexandrine, les produits d’Apprenti Ôr’ganik sont l’œuvre d’une passionnée des herbes, des plantes et de leurs propriétés. Les soins, dont le beurre corporel, le gel nettoyant et la lotion hydratante, sont naturels et biologiques, et surtout ils sont très réconfortants.

Nuphar

Des soins pour le visage pour tous les types de peau, un shampoing et un revitalisant solides qui produisent une mousse onctueuse, des savons faits à la main qui varient selon les saisons: l’offre de Nuphar est délicate et authentique, et sa fondatrice, Stéphanie, est à l’écoute de sa clientèle. Qui plus est, elle offre même, des ateliers pour produire des soins (lorsque le temps le permet).

BKIND

C’est devenu un incontournable dans l’industrie québécoise depuis quelques années: BKIND offre des produits écologiques, végétaliens, non testés sur les animaux, le tout dans des emballages (au design tendance) 100% recyclables. Les vernis à ongles valent particulièrement le détour et le shampoing en barre gagne en popularité.

Alper oils

Alana et Maddie Alper conçoivent, dans leur atelier de Montréal, des produits 100% naturels et végétaliens en parfaite adéquation avec leur passion pour le monde de la cosmétique. Si elles disent avoir toujours été obsédées par les produits de beauté, leur connaissance du milieu transparait dans leurs différentes huiles pour le bain et le visage. Et leurs petits pots rappellent le look apothicaire, comme on l’aime!

PALO

Projet de Noémie Aimée Laflamme et Shannel Mia Laflamme, deux sœurs d’origine équatorienne basées à Montréal, PALO mise sur des produits diversifiés et naturels conçus à partir d’huile de Palo Santo. L’huile essentielle qui découle de cet arbre que l’on retrouve principalement en Amérique du Sud a des propriétés apaisantes, et les filles de Palo ont ainsi mis leurs racines en valeur pour créer cette proposition tout à fait unique...qui sent aussi très bon!

LVNEA

LVNEA (se prononce «Lou-nay»), qui compte une boutique sur l’avenue du Parc (Montréal), offre une gamme de parfums, élaborés selon les techniques traditionnelles de parfumerie française, et de produits pour le corps qui misent sur des essences végétales pures et des combinaisons aromatiques inattendues. Et en plus, l’offre de parfums et de potions naturels de LVNEA est unisexe!

Wild Grace

Vous connaissez l’ayurvéda? Il s’agit non seulement d’une médecine traditionnelle indienne, mais aussi d’une approche globale de la santé sur laquelle Kim Parenteau de Wild Grace se base pour la confection de ses produits. L’entreprise de Montréal mise sur la force d’un rituel quotidien sacré pour se rééquilibrer, et ce avec des soins fabriqués en petite quantité avec des ingrédients botaniques de choix.

Énamour

Quand quelque chose n’existe pas...on l’invente! C’est un peu ce que s’est dit Marie Custeau qui a créé une gamme de produits naturels pour le corps et ce, pour toute la famille. Énamour propose des savons pour les bébés, des pommades pour le corps et les fesses, des huiles, et même un liniment oléo-calcaire pour hydrater la peau du bébé lors du changement de couche. Fini les lingettes!

Wise

Salut les gars! La compagnie québécoise Wise, fondée par un barbier (Simon Chercuitte) qui voyait l’intérêt de sa clientèle pour des soins pour hommes, offre des produits réfléchis et naturels, autant dans les ingrédients que les emballages, qui eux sont recyclables et réutilisables. Pour des consommateurs responsables!

Groom

Groom offre aussi des soins pour hommes naturels, et ils le font sans compromis en utilisant des ingrédients naturels (aucun colorant, parabène, ni parfum artificiel). Faits à la main dans un atelier de Montréal, les produits de Groom regroupent autant des soins pour la barbe et le rasage, que des soins pour les cheveux (nettoyage et entretien). Une gamme très complète!

SELV

SELV, c’est la petite compagnie de soins de Sarah Laroche, une adepte du slow life pour qui la création de produits devait avant toute chose répondre à des valeurs qui lui sont chères, comme l’environnement et le bien commun. Emballages en pots de verre recyclés, sacs en papiers compostables, sans compter les produits 100% naturels et végétaliens: cette entrepreneure transpose parfaitement sa vision à travers sa compagnie.

OMY

La compagnie Omy Laboratoires, qui a soufflé sa première bougie en 2020, connaît une croissance fulgurante avec ses produits conçus sur mesure grâce à l’intelligence artificielle. Avec un simple autoportrait, les technologies développées par Omy permettent de poser un diagnostic propre à chacun selon son type de peau. Un projet avant-gardiste qui ne cesse d’épater!

Savan

L’image de Savan est moderne et épurée, et les produits de cette jeune compagnie de Québec sont en parfait accord avec leur vision minimaliste. Marianne et Éric, les deux fondateurs, offrent des soins hydratants et nettoyants les plus simples, sains et efficaces possibles.

Nannette de Gaspé

La marque de luxe naturelle Nannette de Gaspé a connu une ascension spectaculaire dans les dernières années. Cumulant des mentions dans plusieurs médias américains, dont le Oprah Magazine, l’entreprise s’est démarquée par ses produits dont les formulations naturelles et audacieuses promettent des résultats quasi instantanés et des bénéfices à long terme.

Nannette de Gaspé a aussi une marque sœur, Miss de Gaspé, pour des produits plus abordables.



Et quelques autres parce qu’on en veut toujours plus: Suum, Be-U Cosmétiques, Maison Lavande, Lise Watier, Zorah Biocosmétiques, Karine Joncas, PURAVIDA Glow, Anakiel, Cocooning Love, Agasaya, IDC Dermo, Les Pétards, June Cosmétiques, The Unscented Company, Peoni et Lumi (JB Skin Guru), Artémis, Pravi, etc.

Bonne séance de «chouchoutage»!