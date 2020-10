RICARD, Valmore



Au CHSLD du Piedmont à St-Jean-de-Matha, le 24 septembre 2020, à l’âge de 90 ans, est décédé M. Valmore Ricard, demeurant à Ste-Julienne, époux de feu Mme Thérèse Bélair et père de feu Martin, il était très impliqué dans son milieu.Le défunt laisse dans le deuil sa fille Sylvie, ses fils Bruno (Mireille Mailloux) et André, sa petite-fille Jessica (Jean-François), son arrière-petite-fille Léa, sa filleule Francine Landry, ses soeurs Marguerite, Annette, Fernande, Rita, ses frères Claude, Denis (Charlotte), ses beaux-frères, belles-soeurs Dolorès (Yvon Beauchamp), Claudette, neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l’église de Ste-Julienne samedi le 3 octobre à 16 h. Inhumation de l’urne au cimetière de Ste-Julienne.Nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place. (Port du couvre-visage obligatoire.)