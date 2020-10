ADISQ: Louis-Jean Cormier part favori avec neuf nominations

Louis-Jean Cormier part favori avec 9 citations en vue de la 42e présentation du Gala de l’ADISQ.

En plus de ses nominations qui célèbrent ses mérites artistiques, dont chanson de l’année (Je me moi), interprète masculin, auteur-compositeur, album adulte contemporain, vidéoclip (100 mètres haies) et album choix de la critique, Cormier s’illustre aussi dans des catégories techniques (arrangements, réalisation, prise de son et mixage).

Derrière lui, on retrouve Les Cowboys Fringants, avec six nominations dans la foulée du succès monstre remporté par la chanson L’Amérique pleure et l’album Les antipodes.

Le projet instrumental Flore Laurentienne, piloté par Mathieu David Gagnon, le frère de Klo Pelgag, a aussi amassé six citations.

Bleu Jeans Bleu avec cinq et Alexandra Stréliski avec quatre comptent aussi parmi les plus nommés.

Animé par Louis-José Houde, mais sans public, le Gala de l’ADISQ aura lieu le 1er novembre et sera précédé du Premier Gala, le 28 octobre, et du Gala de l’Industrie, le 26.

Les principales catégories

Chanson de l’année

À tous les vents, 2Frères

Coton ouaté, Bleu Jeans Bleu

Que sera ma vie, Ludovick Bourgeois

Aime-moi encore, Roxane Bruneau

Ne m’appelle pas, Cœur de pirate

Je me moi, Louis-Jean Cormier

Le bonheur, Corneille

Par amour, Lara Fabian

L’Amérique pleure, Les Cowboys fringants

Pour toi, Ariane Moffatt

Interprète féminine

Marie-Pierre Arthur

Isabelle Boulay

Marie-Mai

Ariane Moffatt

Alexandra Stréliski

Interprète masculin