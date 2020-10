Barre de son Roku Streambar, un haut-parleur plus intelligent qu’on ne le pense

Cette barre de son est un joli coup de la part de Roku. Au lieu de concocter un simple appareil audio qui remplace les petits et médiocres haut-parleurs des écrans plats, le fabricant l’a doté d’un lecteur de diffusion en continu.

Autrement dit, nul besoin d’acheter pour votre téléviseur une barre de son et un diffuseur de chaînes Internet séparément, cette barre de son connectée fait les deux.

Une fois installée, cette Streambar de Roku permet donc d’accéder aux chaînes Netflix, Prime Video, Apple TV+ et les milliers d’autres et d’offrir un son cinématique avec audio Dolby.

Et comme n’importe quel appareil de diffusion du fabricant Roku comme les Roku Ultra 4K, Streaming Stick+ et autres, cette barre de son Streambar tourne sous le système Roku OS. De plus, celle-ci est compatible avec les assistants vocaux intelligents Google et Alexa et il est possible de projeter sur l’écran vos photos et vidéos stockés sur votre téléphone intelligent en Bluetooth.

Pour l’écran télé, la barre de son produit une image HD et 4K ultra HD. Comme les diffuseurs intelligents Roku, la qualité d’image en 720p subit une conversion ascendante à 1080p et celle en 1080p passe en ultra HD à 2160p sur les téléviseurs compatibles qui supportent le standard HDCP 2.2.

Quatre haut-parleurs

Très compacte, cette barre de son ne fait que 35,5 cm en largeur, 6,1 cm en hauteur et 11 cm de profond. Aucun doute, il sera très facile de la placer sur votre meuble de téléviseur.

Puissance : 32 W RMS / 64 W en pointe.

À l’intérieur de la barre, deux haut-parleurs orientés vers l’avant font ressortir les dialogues, tandis que les deux autres placés sur les côtés servent à remplir la pièce de son.

Outre ses quatre haut-parleurs, on trouve au dos une entrée optique numérique, un port HDMI-ARC, un port USB 2.0 et un bouton de réinitialisation.

Comme les autres lecteurs de diffusion, la Streambar se connecte à votre réseau sans fil WiFi ou filaire par câble réseau à l’aide d’un adaptateur USB-Ethernet vendu séparément.

Prix

Considérant qu’un appareil de diffusion seul coûte entre 40 et 70 $ chez Roku, cette Streambar offre pour 135 $ de plus une barre de son à quatre haut-parleurs pour votre écran plat. Prix demandé : 189,99 $.

Et fidèle à ses habitudes, Roku inclut tous les câbles et batteries pour que l’appareil soit fonctionnel aussitôt après son installation (2 piles AA, câble optique, câble HDMI, télécommande avec contrôle vocal et les adaptateur et câble d’alimentation).