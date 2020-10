Belle occasion ratée

Le refus de certains gouverneurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec d’abolir les bagarres témoigne d’un manque de respect envers les jeunes hommes qui contribuent à mettre de l’argent dans leurs poches.

L’occasion se voulait pourtant parfaite lors du vote tenu hier. Pensons-y.

Comment peut-on permettre à des joueurs de hockey de se battre en période de pandémie ?

L’idéologie selon laquelle les bagarres mettent du monde dans les arénas ne tenait pas non plus. La saison qui démarrera demain se tiendra à huis clos.

Pourquoi ne pas en avoir profité pour interdire les bagarres une fois pour toutes ?

Il faudra encore attendre.

Processus trop lent

C’est vrai que la LHJMQ fait des efforts louables depuis plusieurs années pour enrayer les batailles. Les chiffres montrent que le nombre de bagarres a considérablement diminué.

C’est bien, mais ce n’est pas assez.

On n’est plus au temps des cavernes. Il faut que ça cesse, un point c’est tout. Pas dans un an ni dans deux ou dans cinq. Ça aurait dû se faire hier.

Le hockey s’est raffiné depuis 15 ans. L’accent a été mis sur le talent et la vitesse. Les matamores ont été remplacés par des joueurs robustes capables de jouer au hockey et de contribuer aux succès de leur équipe.

Exemples à faire peur

On peut toujours dire que les bagarres vont finir par disparaître, mais le processus met trop de temps à aboutir.

Les recherches scientifiques prouvent que les coups à la tête causent des séquelles irréversibles. On aurait dû le savoir bien avant le siècle dans lequel on vit. On n’avait qu’à regarder d’anciens boxeurs pour savoir que leur cerveau était lourdement endommagé.

Dans une série portant sur les commotions cérébrales que j’avais réalisée il y a cinq ou six ans, Enrico Ciccone et David Morissette m’avaient raconté qu’ils craignaient pour leur santé.

Aujourd’hui député à l’Assemblée nationale, Ciccone prône l’abolition des bagarres dans le hockey.

Franchir le dernier pas

La plupart des joueurs qui ont évolué dans la LHJMQ ou qui en font partie aujourd’hui vous diront que c’est une belle école de vie.

Ce n’est pas faux. On peut le croire.

Les jeunes doivent se discipliner et travailler en équipe, deux règles fondamentales dans la vie. Mais ils n’ont pas à donner et à encaisser des coups de poing sur la gueule.

Selon ce que nous a dit Gilles Courteau hier soir, la ministre des Sports, Isabelle Charest, est satisfaite des nouvelles mesures adoptées par la LHJMQ.

C’est comme si elle était entrée dans le moule, qu’elle se disait elle aussi que les bagarres vont finir par disparaître. Elle aurait dû tenir son bout.

Quand un gouvernement menace une entreprise de ne pas lui accorder une subvention, la méthode réussit habituellement.