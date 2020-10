Décisions importantes à venir

Maintenant que la saison des Blue Jays est terminée, la direction doit immédiatement se pencher sur les façons d’améliorer la formation.

Il est évident que l’on ignore ce que l’avenir nous réserve. La pandémie de la COVID-19 sera-t-elle chose du passé ou sera-t-elle toujours présente et avec quelles conséquences ? Aura-t-on droit à une saison complète ou encore dans un calendrier écourté, qu’il s’agisse de 90 ou 120 matchs ?

Peu importe, les Jays ont besoin de renforts. Et pas seulement avec des joueurs de soutien.

Il faudra absolument avoir un meilleur personnel de lanceurs partants, surtout chez les 3e, 4e et 5e hommes qui pourront seconder Ryu et Matt Shoemaker ou peut-être Taijuan Walker. Il faudra aussi trouver une formule pour combler l’absence de Ken Giles. Anthony Bass est solide, mais il doit être mieux appuyé qu’avec les Font, Yamaguchi et Waguespack.

Je sais qu’en coulisse, on songe à transformer le jeune Nate Pearson en releveur, mais je ne souscris pas vraiment à ce projet. Il est un lanceur partant et ce changement pourrait lui nuire énormément. Faudra voir si Jordan Romano et Julian Merryweather seront rétablis à 100 %.

Chez les receveurs, je suis prêt à donner une autre chance à Danny Jansen tandis que le jeune Alejandro Kirk est rempli de promesses, mais il a besoin de parfaire son apprentissage avec une saison au niveau AA et AAA, avant de revenir aux majeures. Reese McGuire ne semble pas la solution.

Et l’embauche d’un instructeur des receveurs, Russell Martin par exemple, ne serait-ce que pour le camp d’entraînement (il a une résidence à Dunedin), serait un geste positif. Surtout pour leur faire oublier d’avoir un genou au sol et aussi pour améliorer leur technique afin de contrer les vols de buts.

Il faudra aussi dénicher un joueur de troisième but. Il est hors de question d’y retourner Vladimir Guerrero Jr et Travis Shaw n’est pas la solution. Si jamais Jonathan Villar retrouve le goût de jouer, cela pourrait permettre de muter Cavan Biggo en permanence au coin chaud.

Au premier but, un Rowdy Tellez en santé et un Guerrero plus mince et plus déterminé pourraient former un duo intéressant tout en partageant le rôle de frappeur de choix.

Au champ extérieur, le trio formé de Gurriel, Grichuk et Hernandez, aidé de Jonathan Davis, me paraît solide.

Enfin, l’instructeur des frappeurs, qu’il s’agisse de Guillermo Martinez ou Dante Bichette, devrait trouver un moyen d’enseigner une façon de mieux frapper la balle rapide qui leur a causé tant de problèmes en 2020.

La liste des 40

Lorsque les Blue Jays ont dévoilé la liste des 40 joueurs admissibles aux séries, il y avait quelques surprises.

Notamment l’exclusion de Derek Fisher et l’ajout de Brandon Drury.

J’ai toujours soutenu que la présence de Fisher chez les Jays ne servait qu’à justifier la transaction qui avait envoyé Joe Biagini et Aaron Sanchez aux Astros. Il ne représentait aucune menace au bâton et ses carences défensives étaient flagrantes.

Quant à Drury, les Jays l’avaient offert au repêchage et aucune équipe ne l’avait acquis.

Perte d’un ami

Il n’a été que l’ombre du frappeur qui avait claqué 15 circuits et produit 41 points en 2019. Son meilleur atout est sa polyvalence.

Il y a deux semaines, on apprenait le décès de celui qui avait la réputation d’être un super dépisteur en plus d’être un bon ami. Gary Hughes nous a quittés à l’âge de 79 ans après avoir consacré sa vie au baseball.

Pendant plus de 50 ans, le sympathique bonhomme pouvait flairer un talent à des milles et des milles à la ronde.

Il n’a pas été très longtemps dans le giron des Expos de Montréal, mais juste assez pour recommander à la direction de l’équipe de faire signer des contrats à des gars comme Delino DeShields, Marquis Grissom, Cliff Floyd et Rondell White, pour ne nommer que ceux-là. J’éprouvais toujours un vif plaisir à m’asseoir avec lui dans le cadre des assises d’hiver du baseball et le laisser m’expliquer pourquoi il allait recommander telle ou telle transaction à l’équipe afin de corriger certaines lacunes.

Comme l’avait si bien dit Jackie Robinson : « Une vie importe peu, sauf l’impact qu’elle a pu avoir sur les autres ».

Et Gary Hughes a laissé un impact indéniable sur les gens, partout où il a passé.

Comment se faire des amis

Quand Dallas Keuchel a été embauché comme joueur autonome par les White Sox de Chicago, en décembre 2019, il s’est retrouvé au sein d’une formation qu’il connaissait peu. Donc, il a pris un moyen assez original de se faire des amis ! Lors du camp d’entraînement, il a invité tous les joueurs au camp des majeures, tous les préposés au vestiaire, à l’équipement, les secrétaires, les préposés aux bâtons, tous les instructeurs et les membres de la direction pour un bon repas. Ils étaient 125, accompagnés de leurs épouses et amies, pour déguster un bon steak. La facture : environ 25 000 $ !!!

La voleuse de baisers

Morganna Cottrell, une plantureuse blonde aux mensurations de 60-23-39, s’est bâtie une réputation de voler des baisers aux joueurs de baseball. C’est en 1969 qu’elle a décidé de sauter sur le terrain pour aller embrasser Pete Rose, des Reds de Cincinnati. Puis, ce fut au tour de Nolan Ryan et de George Brett, et une liste quasi interminable de « victimes ». Morganna a été arrêtée 19 fois pour avoir sauté sur le terrain, sans autorisation.

Jim Bunning, joueur et politicien

L’ancien lanceur Jim Bunning a brillé autant dans le baseball qu’en politique. Il a lancé durant 17 saisons, surtout avec les Tigers (9) et les Phillies (6) avant d’accrocher sont gant. Il a été le premier lanceur du 20e siècle avec au moins 1000 retraits au bâton et 11 victoires dans les deux circuits majeurs. Puis, il a fait carrière en politique dans son État natal du Kentucky, étant élu au Sénat, avant de l’être au Sénat des États-Unis pour deux mandats.