Des interventions auprès des jeunes pour réduire la violence

Pour contrer de récents « événements de violence inhabituellement élevés », la police de Laval a ciblé ses interventions auprès des jeunes et procédé ces dernières semaines à une soixantaine d’arrestations ainsi qu’à la saisie de 15 armes à feu.

​Après avoir constaté début juillet l’émergence d’une criminalité « plus violente » qui impliquait des groupes d’individus âgés de 16 à 20 ans, les policiers sur le terrain ont multiplié les rencontres avec les jeunes concernés, mais aussi leurs parents et leur entourage (voisins, commerçants, etc.) des quartiers de Pont-Viau et Chomedey.

Au total, c’est près de 1300 citoyens qui ont été rencontrés, indique Manon Ouellet, assistante directrice responsable du secteur des enquêtes criminelles du Service de police de Laval (SPL).

Toutes les équipes ont mis la main à la pâte pour répondre au besoin d’encadrement et rassurer au passage la population, avant que le phénomène ne prenne de l’ampleur. « On voit déjà une baisse de la criminalité violente depuis nos actions », se réjouit-elle.

Prévention et suivi

Outre les arrestations et les saisies, l’opération a aussi mené à l’émission de plus de 200 constats d’infraction, mais elle a surtout permis d’effectuer de la prévention, souligne-t-elle.

« Dans toutes les arrestations qu’on a pu faire, ce n’étaient pas tous des jeunes criminalisés. Ce sont des jeunes qui gravitent parfois autour d’individus qui sont moins recommandables. Ce sont ces jeunes-là qu’on veut récupérer, les ramener dans le droit chemin et les réhabiliter pour éviter qu’ils se retrouvent devant les tribunaux pour des gestes plus importants », explique Mme Ouellet.

Près d’une cinquantaine de couvre-feux ont été vérifiés et validés. « On veut supporter les parents, pour éviter que ces jeunes se cristallisent dans cette criminalité », ajoute la responsable des enquêtes criminelles. Car le confinement pourrait avoir joué un rôle dans cette hausse soudaine de la criminalité, croit-on.

« Ça devenait difficile pour les parents d’être très présents et d’encadrer les jeunes. Il y a aussi tout l’effet d’entraînement et le sentiment d’appartenance qu’un jeune peut avoir à des groupes [lorsqu’il vit] dans un noyau un peu plus dur », constate-t-elle.

Vigilance accrue

Si elle note une hausse dans le nombre de saisies d’armes à feu, la police se veut rassurante en expliquant qu’elle n’est pas due à une augmentation de leur nombre sur le territoire, mais plutôt à une vigilance plus accrue. « On est plus à l’affût. Il y a beaucoup plus d’informations qui rentrent alors ça nous permet d’intervenir plus rapidement. C’est pour ça que les chiffres sont beaucoup plus hauts », précise Mme Ouellet.