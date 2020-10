Éclosion au Collège des Compagnons: les élèves testés devront attendre plusieurs jours

Les quelque 470 élèves ciblés par un dépistage massif au Collège des Compagnons, dans le secteur de la Pointe-de-Sainte-Foy, devront s’armer de patience pour avoir la confirmation de leur résultat.

«On pense que ça tourne autour de cinq jours afin d’obtenir les résultats», a évalué Arianne Couture, coordonnatrice des opérations de dépistage au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Cette dernière a précisé que le délai allait dépendre du nombre de tests effectués dans la région et de la priorisation des tests effectués au même moment.

L’opération de prélèvement visant 470 adolescents a débuté jeudi matin et se poursuivra jusqu’à vendredi.

Photo Dominique Lelièvre

L’intervention vise plus particulièrement les élèves du programme informatique PROTIC, et non l’ensemble de l’école secondaire. La formation générale et les autres programmes ne font pas l’objet de ce dépistage massif.

Tour à tour, du premier niveau au dernier, les groupes-classes sont appelés à se rendre dans la clinique mobile établie dans un lieu de rassemblement au sein de l’établissement, où une équipe de huit infirmières et de personnel de soutien les attendent.

Au final, c’est environ la moitié de la population étudiante qui sera testée. L’école accueille au total 1267 élèves.

Citant des raisons de confidentialité et une directive ministérielle, le CIUSSS n’a pas dévoilé le nombre de cas confirmés dans l’école, mais le «nombre [est] suffisamment important afin qu’il soit pertinent que l’on vienne dans l’école pour essayer de prélever le plus d’étudiants possible», a expliqué Mme Couture.

Le Collège des Compagnons est le troisième milieu scolaire à faire l’objet d’un dépistage massif à Québec, après l’école primaire Sans-Frontière, à Vanier, et l’école secondaire Jean-de-Brébeuf, à Limoilou.

«Considérant le nombre de cas positifs qui ont été dépistés au sein du Collège des Compagnons, il a été déterminé que la meilleure façon d’évaluer l’état de la propagation du coronavirus ici, au sein de l’école, était d’effectuer une opération de dépistage systématique», a mentionné Arianne Couture.