Les Lakers dominent le premier match de la finale

Les Lakers de Los Angeles ont envoyé un message fort lors du premier match de la finale de la NBA, mercredi soir, alors qu’ils ont aisément défait le Heat de Miami 116 à 98.

La formation californienne avait d’ailleurs une avance de 26 points après trois quarts de disputer. Il s’agit de la quatrième plus grosse avance détenue par une équipe après trois engagements lors du premier duel d’une finale dans l’histoire du circuit Silver.

Sans surprise, LeBron James et Anthony Davis ont été les meneurs des vainqueurs. Le premier a amassé 25 points, 13 rebonds et neuf mentions d’assistance, alors que le second a obtenu 34 points, neuf rebonds et cinq aides. Les deux vedettes ont également réussi environ 52% de leur tentative de tir.

Chez le Heat, Jimmy Butler a mené la parade avec 23 points. Il est le seul joueur de son équipe à avoir franchi le cap des 20 points.

Le deuxième affrontement de la série ultime de la saison 2019-2020 de la NBA sera disputé vendredi soir.