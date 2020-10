Outrés par l’attitude des élèves à l’école

Des élèves du secondaire qui prennent la pandémie au sérieux sont exaspérés par le comportement de certains de leurs pairs et leur demandent de faire un effort pour respecter les règles.

« Honnêtement, je sais pas quoi leur dire. Si t’es pas capable de [respecter les règles de la Santé publique], t’iras pas loin dans la vie », croit Léonie Rocheleau, en 3e secondaire à l’école Monseigneur-Euclide-Théberge de Marieville, en Montérégie.

Elle et son frère Alexis, 12 ans, font de leur mieux pour se plier aux règles à l’intérieur et à l’extérieur de l’école, malgré les difficultés.

Leur crainte n’est pas d’attraper le coronavirus, mais bien de le transmettre à des personnes à risque, affirment-ils.

« Pour ne pas que certaines personnes meurent, ça serait bien [de respecter la distance] », rappelle aux jeunes de son âge Alexis Rocheleau, soulignant que c’est loin d’être le cas à la sortie des cours de l’école secondaire Marcellin-Champagnat.

Sérieux ?

« On dirait qu’ils sont stupides et qu’ils veulent qu’on ait plus de cas », désespère de son côté Mason Rowe, 16 ans, qui fréquente le LaSalle Community Comprehensive High School, à Montréal.

Ici comme dans d’autres établissements, il n’est pas rare de voir les règles concernant le port du masque et la distanciation sociale se relâcher sur l’heure du midi.

« Il y en a qui sont irresponsables. J’en ai vu se donner des câlins et partager la même bouteille d’eau », témoigne Amaya, en première secondaire dans la même école.

Face à l’attitude de ces récalcitrants, les élèves conscientisés se retrouvent parfois mal à l’aise ou à court de mots.

« Des fois, j’ai envie de leur crier après », admet Sarah, qui étudie aussi dans cette école où au moins un cas a été répertorié.

Insécurité

Inquiets des cas actifs qui touchent 581 écoles au Québec, des élèves du secondaire se sont mobilisés pour exiger d’étudier à distance, même sans billet du médecin.

À l’invitation de Mason Rowe, une cinquantaine d’étudiants du LaSalle Community Comprehensive High School ont quitté leur classe à 11 h pile jeudi pour manifester leur désaccord.

« [À notre école], la plupart des classes n’ont pas de fenêtres et le système de ventilation est vraiment mauvais », a-t-il dénoncé vivement.