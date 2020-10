Un croupier du Casino du Lac-Leamy atteint de la COVID-19

Un croupier du Casino du Lac-Leamy à Gatineau a reçu un test positif à la COVID-19.

L’homme a effectué un quart de travail lundi, alors qu’il ne présentait aucun symptôme. Il a commencé à en éprouver le lendemain, ne s’est pas présenté au boulot et a immédiatement communiqué avec ses superviseurs et la Santé publique.

L’établissement a dès lors procédé à une désinfection complète des aires de jeux et des aires réservées aux employés.

Loto-Québec a indiqué qu’il s’agissait du premier cas positif à la COVID-19 dans cet établissement, qui a rouvert ses portes le 23 juillet et qui compte 900 employés.

La société d’État a toutefois tenu à rassurer ses travailleurs et sa clientèle en précisant que «les croupiers travaillent avec des masques et visières, des plexiglas sont installés entre eux et les clients [...] et les règles d’hygiène et de distanciation pour le personnel sont strictes».