Un Jourdain plus structuré

Lors de sa défaite contre Andre Fili le 13 juin dernier, Charles Jourdain est allé à l’école. Le Québécois a appris des leçons qui pourraient lui être bénéfiques, samedi soir, alors qu’il croisera le fer avec Joshua Culibao dans un gala de l’UFC qui est présenté à Abu Dhabi.

Culibao (8-1, 5 K.-O), un Australien de 26 ans, revient d’une défaite par knock-out.

«Même si j’ai encaissé deux défaites à mes trois premiers combats, je me suis bien débrouillé dans des situations difficiles, a souligné Charles Jourdain lors d’une entrevue au Journal de Montréal avant son départ pour Abu Dhabi.

«.J’ai tout laissé dans le ring chaque fois. Contre Fili, ce fut la victoire de l’expérience. Contre Culibao, je vais affronter un gars avec le même type d’expérience que moi.

«Je crois même que je serai le favori pour la première fois que je suis à l’UFC. Ça fait du bien d’être dans ce rôle.»

Un camp structuré

Après sa défaite contre Fili, Jourdain n’a pas hésité à retourner à la planche à dessin. Il a établi des bases solides pour son camp d’entraînement en prévision de son choc avec Culibao.

«Au cours des dernières semaines, j’ai eu plusieurs bonnes discussions avec Yoni Sherbatov sur plusieurs sujets, a indiqué Jourdain. Il m’a notamment référé Jarek Kulesza afin qu’il s’occupe de ma préparation physique.

«Ce fut très positif. Jarek m’a permis de repousser mes limites.»

Le nom de Kulesza est bien connu dans le monde des sports de combat. Il s’est occupé de la préparation physique des boxeurs d’Eye of the Tiger Management pendant quelques années.

Puis, Jourdain a décidé de ramener son ancien entraîneur Cyril Robert au sein de son équipe. Fabio Holanda demeure toutefois l’entraîneur-chef de l’équipe.

«Cyril me connaît tellement bien. C’est bon de le retrouver et d’avoir quelqu’un qui me connaît depuis mes débuts. Il sait peser sur les bons boutons dans les bons moments.»

Long voyage

Jourdain a quitté Montréal plus d’une dizaine de jours avant son combat. Et la raison est simple.

«Lors d’une de leurs cartes à «Fight Island», les dirigeants de l’UFC ont été obligés d’annuler plusieurs combats en raison de la COVID, a raconté l’ancien champion de TKO MMA. Pour éviter à nouveau ce type de situation, ils ont décidé de réunir tous les combattants à Las Vegas.

«Nous sommes tous testés pour la COVID à notre arrivée tout en ayant la chance de nous entraîner dans les installations de haute performance de l’UFC.

«Puis, on a pris un avion en direction d’Abu Dhabi. On a donc une semaine complète pour m’habituer au décalage horaire et finaliser ma coupe de poids. Pour moi, c’est un privilège de me retrouver à Fight Island.»