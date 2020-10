Voici 5 modèles de véhicule 2021 à découvrir

Vous cherchez à acquérir un véhicule neuf? Chez ALBI le Géant, une tonne de nouveautés 2021 feront leur entrée dans les 19 concessions d’ici la fin de l’année — d’ailleurs, certaines sont même déjà sur le marché, prêtes à être adoptées!

Voici cinq modèles 2021 incontournables à surveiller pour l’année à venir.



Genesis GV80

Ce tout premier VUS de Genesis est décidément un véhicule d’une élégance athlétique hors du commun. Avec ses deux types de moteurs (2.5L turbo ou 3.5L double turbo) à traction intégrale, le bolide promet une puissance de 300 chevaux, peu importe le modèle choisi.

À l’intérieur, on retrouve une assistance intelligente qui donne un coup de pouce pour le stationnement, une suspension adaptative gérée par caméra et un régulateur de vitesse propulsé à l’intelligence artificielle. Derrière, les passagers seront tout en confort grâce aux sièges chauffants et ventilés.

Disponible cet automne



Kia K5

Cette année, la Kia Optima sera remplacée par le modèle K5, un véhicule disponible en trois versions, soit LX, EX et GT-Line, un coupé qui développe 290 chevaux avec sa traction intégrale. Le look agressif et musclé du K5 plaira assurément aux amateurs de voiture sport : sous la calandre, un grillage « peau de requin » et des phares DEL en zigzag attirent particulièrement l’attention.

À l’intérieur, l’habitacle spacieux et compact comprend un écran de 8 ou 10,25 pouces selon le modèle choisi, une connectivité Bluetooth pour deux téléphones et une chaîne audio avec 12 haut-parleurs.

Disponible cet automne



Mazda3 Turbo

La Mazda3 édition 2021 offre plus de puissance que ses prédécesseurs : on parle ici d’un moteur de 2.5L turbocompressé avec 227 chevaux et un couple de 310 lb-pi jumelé à une traction intégrale ! La boîte automatique renferme six rapports, ce qui la rend plus compacte et réduit la consommation d’essence.

Côté gadgets, un système audio de 12 haut-parleurs, un écran central de 8,8 pouces, un volant chauffant et des sièges en cuir équipés de la technologie i-Activesense unique à Mazda complètent l’expérience de conduite. Il ne vous reste plus qu’à choisir entre le modèle berline et sport à hayon!

Disponible fin 2020



Jeep Wrangler 4xe

Enfin, une version hybride et rechargeable de l’emblématique VUS de Jeep! Avec ses trois moteurs, dont deux électriques, le Jeep Wrangler 4xe rehausse sa performance sur la route, lui permettant d’atteindre une puissance totale de 375hp et 470 livres-pied.

Les modèles seront équipés « Trail Rated », c’est-à-dire prêts à affronter des terrains difficiles à l’aide de leurs plaques de protection, de suspensions aux reins solides et de pneus renforcés.

Disponible en décembre 2020

Trailblazer

Ce VUS à traction intégrale de Chevrolet attire l’œil avisé avec son design à la fois moderne et audacieux ainsi qu’avec son intérieur spacieux. Côté technique, c’est le volume utilitaire de 1 540,4 litres qui vole la vedette. Le toit panoramique et deux tons, le siège avant rabattable pour les objets les plus encombrants et tout l’espace de rangement supplémentaire disponible en font également l’allié des familles.

Soulignons enfin que l’assistance sécurité Chevrolet fait du Trailblazer un VUS ultra sécuritaire grâce au freinage d’urgence, à l’alerte prévention de collision et à la technologie de détection des piétons à l’avant.

Disponible cet automne

Ces véhicules vous font de l’œil? Procurez-vous-les dès maintenant (ou très bientôt!) dans votre concession ALBI le Géant préférée.