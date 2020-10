Parce que certains ingrédients s’incorporent à petites doses et avec précision dans nos recettes préférées, voici quelques accessoires à mesurer coquets et pratiques.

Poupées russes

Photo courtoisie

Inutile de ranger ces quatre petites tasses à mesurer de style poupées russes dans une armoire. Elles sont si jolies qu’on leur réserverait volontiers une place de choix sur le comptoir, une tablette ou le rebord d’une fenêtre. Ces petits contenants en céramique de diverses contenance (1/4, 1/3, 1/2 et 1 tasse) vont au micro-ondes et au lave-vaisselle.

zonemaison.com > 23 $

C’est bien chat !

Photo courtoisie

Voilà des cuillères à mesurer en céramique qui font sourire, arborant la frimousse et les oreilles de chats. Une sympathique petite famille de quatre félins qui s’offre bien en cadeau à toute personne passionnée par les animaux et la précision.

linenchest.com > 15,99 $

Allure professionnelle

Photo courtoisie

Ricardo propose ces quatre cuillères en acier inoxydable d’allure très professionnelle, conçues pour demeurer stables sur votre plan de travail et qui s’emboîtent les unes dans les autres pour faciliter le rangement. Elles accompagneront tous les pâtissiers et cuisiniers en quête de la parfaite dose !

boutique.ricardocuisine.com > 15,99 $

Plaquées or

Photo courtoisie

Le luxe des cuillères à mesurer... Cet ensemble signé Kate Spade et nommé Arch, comprend quatre cuillères en métal plaqué or, arborant chacune une poignée synonyme de finesse et d’élégance. Vous souhaiterez les afficher dans votre cuisine moderne et raffinée !

linenchest.com > 49,95 $

Ajustable

Photo courtoisie

Mesurez aussi peu que 1/8 de tasse et jusqu’à 1 tasse, à l’aide de différentes unités de mesure, avec cet accessoire gradué ajustable. Il suffit simplement de glisser le cylindre jusqu’à la dose souhaitée, puis de mesurer l’ingrédient requis pour préparer votre recette. On retrouve également d’autres modèles pour de plus petites et de plus grandes quantités.

arescuisine.com > 17,99 $