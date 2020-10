Antoine Joubert et les véhicules électriques

De plus en plus, l’offre de véhicules électriques est variée et intéressante pour les consommateurs Québécois.

De nouveaux modèles comme la Tesla Model Y, la Polestar 2 et la Ford Mustang Mach-E, pour ne nommer que ceux-là, démontrent bien tout le chemin parcouru au cours des dernières années.

Dans plusieurs cas, on parle ici de véhicules qui demeurent assez onéreux pour le commun des mortels et qui offrent une autonomie avoisinant généralement les 400 kilomètres.

Si cela peut sembler encore trop peu pour certains, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a un avis différent. Au micro de Benoit Dutrizac, à QUB Radio, Antoine a précisé que les nord-américains ont souvent tendance à surestimer leurs besoins en matière d’autonomie électrique.

« Très peu de gens vont rouler 400 ou 500 kilomètres avec une charge. Les fois où vous vous rendez à Québec [...], ça se compte sur les doigts d’une main », explique-t-il, ajoutant que de nombreuses bornes de recharge rapide sont en place pour recharger le véhicule lorsque nécessaire.

