Dr Arruda, ai-je le droit ?

La société est un large ensemble d’individus dont les interactions sont nombreuses et complexes. Il n’est pas simple de décréter la fin de certaines activités sans créer des conséquences inattendues et les zones grises sont nombreuses. Voici les réponses de la santé publique à des questions épineuses du Journal. Elles laissent parfois place à l’interprétation et à l’usage du « gros bon sens », pour citer François Legault.

Est-il légal d’aller marcher, ou faire de la randonnée, avec une ou des personnes qui n’habitent pas à la même adresse ?

La réponse du ministère ici laisse place à l’interprétation.

« Dans les zones rouges, les activités organisées (en groupe) dans un endroit public sont interdites », indique-t-on.

On précise cependant qu’il faut maintenir en tout temps « une distance physique de 2 mètres avec les gens appartenant à d’autres bulles ».

Un ado qui habite chez ses parents peut-il recevoir sa blonde ou son chum ?

Si c’est un couple stable, oui, mais mieux vaut éviter qu’elle soit en contact avec ses beaux-parents.

Le ministère de la Santé demande aux Québécois de faire preuve de leur bon jugement habituel.

Il est cependant recommandé de limiter les contacts avec les autres membres de la famille afin de limiter les interactions sociales et la propagation du virus.

Est-ce qu’on peut aller dans un chalet avec des gens qui habitent à une autre adresse ?

Non, car il s’agit de deux bulles familiales différentes. Une famille peut toutefois aller dans un chalet, seule.

Les déplacements interrégionaux sont non recommandés vers une zone verte, jaune ou orange et à l’extérieur du Québec (sauf déplacements essentiels, travailleurs, garde partagée, transport de marchandises).

Il n’est pas interdit d’aller à son chalet, mais il est important d’avoir préalablement fait ses courses avant de s’y rendre afin d’éviter de faire des arrêts dans des commerces d’une autre région.

Une personne qui vit en colocation peut-elle recevoir sa blonde ou son chum ?

Encore une fois, le ministère de la Santé vous autorise à voir votre être cher.

Il vaut mieux, toutefois, limiter les interactions avec les autres membres de la colocation pour freiner la propagation de la COVID.

Deux couples d’amis peuvent-ils se voir dans un parc, chacun sur leur couverture, à 2 mètres de distance ?

Les réunions en plein air dans un lieu public, comme un parc, sont interdites.

Le but souhaité est de diminuer les interactions sociales pour stopper la propagation du virus. Dans cette optique, ce ne serait pas recommandé.

Le MSSS demande aux Québécois de faire preuve de leur bon jugement habituel.

Est-ce que des gens de différentes adresses peuvent partager un camp de chasse ?

Le ministère de la Santé est moins catégorique avec les chasseurs et leur recommande, « idéalement », de ne pas mélanger les bulles familiales.

« La chasse n’est pas interdite, les gens doivent par contre réduire au maximum leurs déplacements dans les zones rouges et ne pas fréquenter les commerces dans cette zone. Se limiter à se rendre dans son camp de chasse tout simplement. Idéalement, ne pas mélanger les bulles familiales. »

Est-ce qu’une personne qui a des enfants peut recevoir sa blonde ou son chum ?

Encore une fois, réponse positive. Même si le décret soutient qu’il n’y a que les personnes seules qui peuvent recevoir un invité à leur domicile, cette situation est autorisée.

Est-ce qu’on peut emmener ses enfants au parc et les laisser jouer dans les modules ?

Il est interdit qu’un enfant joue avec un autre enfant, et ce, même s’ils sont dans la même bulle de classe.

Les frères et sœurs peuvent jouer ensemble, du moment qu’il n’y a aucun rassemblement ou interaction avec d’autres bulles familiales et qu’une distance minimale de 2 mètres est respectée en tout temps, entre les bulles familiales.

Est-ce qu’un camionneur, ou une personne qui réside en zone rouge et qui travaille en zone jaune peut aller au restaurant ou aux toilettes ?

Les déplacements pour transport de marchandises ainsi que pour les travailleurs sont permis d’une zone rouge à une autre zone.

Le MSSS recommande fortement à ces personnes de limiter au maximum leur présence dans ces commerces et restaurants des autres zones et de porter en tout temps le couvre-visage.

La distanciation de deux mètres est également de mise.