Éclairez-moi à propos d’une réaction sexuelle déroutante ?

Il m’était arrivé une aventure particulière quand j’étais jeune et ça m’est revenu en mémoire dernièrement. Alors que j’enlaçais une jeune fille, cette dernière a eu des décharges électriques. J’aimerais ça que vous me disiez ce que vous, ou encore vos lecteurs savez à propos de ce genre de phénomène.

Robert

S’il vous est venu à l’esprit que c’est votre charme qui s’exerçait sur cette jeune femme par ces chocs électriques, vous risquez d’être déçu par ma réponse qui va s’avérer pas mal moins romantique. Comme je ne suis pas une scientifique, je vais vous répondre en me servant de ce que j’ai trouvé sur le site Doctissimo : « En quelques mots, les décharges électriques intempestives causées par l’électricité statique surviennent lorsque des matériaux isolants entrent en contact les uns avec les autres.

Pensez aux secousses désagréables qu’on subit en attrapant une poignée de porte ou en serrant la main d’un ami. Cette électricité s’accumule dans le corps quand on porte des vêtements en matière synthétique ou qu’on marche sur une moquette. Lorsqu’on se frotte à ces matières, des électrons qui appartiennent aux vêtements ou au tapis sont transférés vers la semelle de nos chaussures. Notre corps devient alors plus riche en électrons. On dit alors qu’il est chargé négativement.

Le corps demeure alors chargé électriquement jusqu’au moment où il trouve l’occasion de se décharger de ces électrons. Cette occasion peut être la rencontre avec un ami ou un désir d’ouvrir une porte. On ressent alors un choc en touchant ces autres milieux. Ce genre de phénomène est plus fréquent l’hiver. »