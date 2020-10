Denis Richard, le fils de l’ancien capitaine du Canadien, Henri Richard, avec la collaboration de Léandre Normand, a écrit le livre Henri Richard – La légende aux 11 Coupes Stanley qui sera en vente dans les librairies à partir du 7 octobre. Denis nous partage aussi les revers et les sautes d’humeur de son illustre père. J’ai vécu tellement de moments inoubliables en jouant au golf et au tennis en compagnie d’Henri Richard. Ses taquineries me manquent surtout lorsqu’il mettait sa main sur mon épaule, en me disant « Roger t’es pas trop grand. »

Photos Pascale Vallée, Caroline Grégoire, BePR Communications, d'archives

Lors de sa dernière présence au Salon des anciens du Canadien, j’ai rencontré Henri Richard en compagnie de son épouse, Lise Richard, qui a toujours été à ses côtés pour soutenir le valeureux capitaine, ainsi que leurs enfants et petits-enfants.

À l’occasion du 30e anniversaire d’Éduc’alcool, le lieutenant-gouverneur du Québec a attribué à l’organisme la Médaille pour mérite exceptionnel. J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, est en compagnie de Hubert Sacy, DG d’Éduc’alcool.

Mylène Forget, présidente de Massy Forget Langlois relations publiques, est très fière de son équipe. La Société canadienne des relations publiques a décerné à MFLRP cinq prestigieux Prix d’excellence, dont quatre prix Or et un prix Argent. L’un des prix Or fut pour la Campagne de mobilisation des employés ou de communication interne de l’année : Vidéotron pour le lancement de Helix.

Joalie Lamarche, étudiante en Techniques de maintenance d’aéronefs de l’École nationale d’aérotechnique, a remporté le prix Santé et Sécurité au travail, et sa mentore, Stéphanie Arpin, professeure au Département de préenvol, a reçu le prix Mentorat dans le cadre du concours Chapeau, les filles !

L’entreprise familiale québécoise Mondou a procédé à l’ouverture de sa 3e Zone d’adoption pour chats provenant de refuges à Saint-Jean-sur-Richelieu. Daniel Filion, éduchateur, est entouré de Laurence Leroux et de Valley Roussin, spécialistes des adoptions.

Lors des séries de la Coupe Stanley, mes collègues à TVA Sports ont tenu à souligner le 1000e match de Félix Séguin à la description d’un match de LNH. Sur la photo, on aperçoit Louis Jean, Félix Séguin, Mike Bossy et Michel Bergeron.