L’Armada débute en force

L’Armada de Blainville-Boisbriand a commencé sa saison 2020-2021 en beauté en battant par la marque de 8 à 5 la meilleure équipe de la saison dernière, le Phoenix, vendredi soir, à Sherbrooke.

Privée de l’excellent gardien Samuel Hlavaj, l’équipe locale a dû laisser le filet au joueur de première année Jasmin Smin, qui en a eu plein les bras. L’Armada l’a déjoué sept fois, dirigeant 32 tirs vers sa cage.

Le défenseur Miguël Tourigny a connu un très bon match en inscrivant deux buts en avantage numérique et une mention d’aide. Luke Henman a ajouté trois passes.

Sherbrooke s’est réveillé en fin de rencontre avec trois filets rapides, mais Zachary Roy a confirmé la victoire des siens dans une cage déserte, juste avant le dernier assaut d’Andrew Belchamber.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Victoriaville, le premier match de l’Océanic de Rimouski sans Alexis Lafrenière a été pour le moins difficile, alors que les Tigres l’ont emporté 4 à 0. Fabio Iacobbo s’est chargé du blanchissage de 27 arrêts, tandis que Conor Frenette, Nicolas Daigle et Mikhail Abramov ont tous récolté deux points.

À Chicoutimi, les Saguenéens l’ont emporté 5 à 2 devant les Cataractes de Shawinigan. Hendrix Lapierre a inscrit deux buts et deux mentions d’aide pour l’équipe locale tandis que son coéquipier Dawson Mercer a touché la cible à deux reprises. Marc-Antoine Pépin et Xavier Bourgault ont noirci la feuille de pointage pour les visiteurs.

À Rouyn-Noranda, Alexis Morin et Xavier Simoneau ont chacun inscrit deux buts dans la victoire de 5 à 3 des Voltigeurs de Drummondville face aux Huskies. Leurs coéquipiers Daniel Agostino (un but et deux aides) et Isiah Campbell (trois aides) ont conclu la rencontre avec trois points.

À Val-d’Or, un but d’Antonin Verreault, en tirs de barrage, a permis aux Olympiques de Gatineau de vaincre les Foreurs par la marque de 4 à 3. Evan MacKinnon, Manix Landry et Metis Roelens ont été les autres marqueurs pour les visiteurs. Du côté des Foreurs, Jérémy Michel, Justin Robidas et Jakob Pelletier ont enfilé l’aiguille.