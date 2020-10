L’entêtement de Henry

Dès le début de 2020, on savait que ce serait une année pour le moins spéciale pour l’Impact. Ajoutez-y la COVID et vous avez une année complètement folle.

Malgré tout, l’Impact n’est pas seul dans cette situation. L’ensemble de la MLS, et particulièrement les deux autres clubs canadiens, doit aussi se dépêtrer avec ce maudit virus et ces conditions de jeu inhabituelles. La fatigue avec les matchs qui s’enchaînent à un rythme effréné et les nombreux jours passés loin de la famille sont maintenant le lot de plusieurs joueurs du circuit Garber. Dans ces conditions, deux aspects deviennent primordiaux à l’obtention de succès : la profondeur de l’effectif et la gestion du temps de jeu des cadres. Deux facettes de la situation que Thierry Henry n’a pas pu ni su négocier ces derniers mois. D’abord, le pilote de l’Impact ne fait pas confiance aux joueurs qu’il a sur le banc. Ensuite, il ne fait confiance qu’aux 11 joueurs qu’il choisit avant le coup de sifflet initial. En fait, même quand l’Impact est sorti d’un match et n’a plus d’espoir de revenir au score, il hésite à faire quelque rotation que ce soit. Par moment, cet entêtement lui a joué des tours.

Apprendre de ses erreurs

En somme, je comprends que Henry veuille envoyer soir après soir le meilleur XI possible. Comme l’effectif de l’Impact n’est pas – sur papier – parmi les meilleurs en MLS, il est raisonnable de penser que seulement quelques joueurs peuvent permettre à l’équipe d’accrocher des points au classement. Mais dans la réalité, cette posture ne tient pas la route. Au cours des dernières parties, Henry a commis deux gaffes. Celle de laisser Saphir Taïder sur le terrain contre l’Union de Philadelphie alors que le match était hors de portée des Montréalais. Quelques jours plus tard, on nous annonçait qu’il avait une blessure qui lui ferait rater les deux prochains matchs. Le bandage sur son genou gauche nous avait préalablement mis la puce à l’oreille...

La deuxième erreur difficile à digérer de Henry a été de laisser Luis Binks sur le terrain contre les Red Bulls de New York. Le défenseur de 19 ans avait joué toutes les minutes de la saison jusque-là et semblait pomper l’huile. Ajoutez au fait qu’il avait écopé d’un carton jaune tôt dans la rencontre et vous avez là la recette d’un désastre. À 4 à 1 pour l’adversaire, quelle était la nécessité, dans les circonstances, de le garder sur la pelouse ?

Tout le monde fait des erreurs. Sur l’ensemble d’une saison, on ne peut pas toujours prendre la bonne décision. Mais Henry, comme ses joueurs, doit accepter la responsabilité de ce qui s’est passé au cours des quatre derniers matchs de l’Impact. Ne pas seulement remettre le tout sur le compte de la fatigue et de la vie loin de chez soi.

Museler la frustration

Au dernier moment, l’Impact a décidé de revenir au Canada pour quelques jours avant d’entamer la prochaine séquence de matchs. Dans les circonstances, c’était la décision à prendre.

Après quelques jours auprès des leurs, j’espère que les joueurs montréalais reprendront du collier dans un meilleur état d’esprit. Parce qu’au cours des prochains rendez-vous, ils devront afficher une plus grande urgence dans leur jeu, notamment du point de vue défensif.

Parce que de l’extérieur, on veut assurément rester sympathique à la cause de l’équipe dans les circonstances que l’on connaît. Mais de la façon avec laquelle ce groupe s’est saboté en accumulant les cartons rouges, il est difficile de ne pas devenir critique de son attitude.

À ce stade-ci de la saison, la frustration ne doit pas affecter les performances et le résultat. Et surtout, elle ne doit pas brouiller le jugement des joueurs et de l’entraîneur.

Au revoir Evan

Evan Bush n’était peut-être pas le genre de gardien étoile qui pouvait traîner à lui seul une équipe sur ses épaules, mais il aura rendu de précieux services à l’Impact. Le voilà maintenant parti à Vancouver où il aura plus de temps de jeu, ce qui devrait assurément le réjouir.

À moyen terme, son départ devrait permettre à James Pantemis de prendre du galon dans la hiérarchie des gardiens montréalais. C’est un des bénéfices collatéraux de cette transaction, à mon avis.