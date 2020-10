Les arbitres veulent que la NFL sévisse

L’Association des arbitres de la NFL demande au circuit de sévir contre l’entraîneur-chef des Ravens de Baltimore, John Harbaugh, pour un comportement qu’il a eu dans le match de lundi dernier.

Lors de cet affrontement contre les Chiefs de Kansas City, le pilote a baissé son masque pendant qu’il avait un argument avec les officiels sur le terrain.

Écoutez le balado de La Zone payante ci-dessous:

«Dans le contexte de la COVID-19 et des protocoles avec lesquels nous devons composer, il était complètement irresponsable de la part de l’entraîneur Harbaugh de retirer son masque et de confronter verbalement notre officiel, a indiqué le directeur exécutif du syndicat des arbitres, Scott Green, dans un courriel obtenu par le réseau NFL Network, vendredi. Son comportement était en violation directe avec les propos et les instructions que la ligue a faite en lien avec la sécurité des joueurs et des arbitres.»

Après la rencontre des siens, Harbough s’était «défendu» d’avoir eu un comportement dangereux.

«Je ne crois pas que personne n’a été aussi bon que nous, moi ou notre personnel, et ce, depuis le début du match et jusqu’à sa conclusion», a-t-il dit lors de sa conférence de presse.

Une déclaration qui a visiblement froissé les officiels.

«Ce qu’il y a de plus troublant, ce sont les commentaires publics qu’a faits l’entraîneur Harbough après le match et qui minimisaient l’incident», a clamé Green.

Après trois semaines d’activités, la NFL avait remis un montant total de 1,75 million $ aux entraîneurs et aux équipes qui avaient violé la politique concernant le port du masque pendant les matchs.