Les Broncos remportent un duel de botteurs

Toujours sans victoire cette saison, les Jets de New York et les Broncos de Denver se sont livré tout un duel, qui est toutefois allé à l’avantage de ces derniers par la marque de 37 à 28, jeudi, au MetLife Stadium.

Il y a eu un peu de tout dans ce match, mais ce sont les performances des botteurs qui sont à souligner. Pour les Jets, Sam Ficken a réussi ses cinq tentatives de placement, dont une très longue de 54 verges. Son opposant Brandon McManus a été parfait lors de ses trois bottés - des coups de canons de 40, 53 et 54 verges -, mais a surtout donné la victoire à son équipe en portant le pointage à 30 à 28 avec trois minutes à compléter.

C’est vraiment à se demander comment les Broncos ont fait pour s’en sortir, puisque le quart Brett Rypien a été victime de trois interceptions, dont une retournée par Pierre Désir pour le touché au quatrième quart. Le pivot de 24 ans a toutefois passé deux fois pour des majeurs, ses premières remises payantes en carrière dans la NFL.

Sam Darnold a connu un bon début de match à son poste pour l’équipe locale, inscrivant un touché au sol sur 46 verges. Il s’agit de la plus longue course pour un majeur par un quart-arrière dans l’histoire des Jets.

Le pivot a cependant été victime d’un sac du quart d’Alexander Johnson qui l’a laissé en douleur quelques instants après sa course. Visiblement touché à l’épaule, Darnold a laissé sa place au vétéran Joe Flacco momentanément avant de revenir au second quart.

À son premier duel en près d’un an (27 novembre 2019), Flacco, 35 ans, a complété ses deux tentatives de passe. Darnold n’a pu trouver ses receveurs dans la zone payante et a été victime de six sacs, pour des pertes de 54 verges.