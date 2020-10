Les mains pleines

Plus le nombre de fléchettes est élevé, plus les chances de frapper la cible sont grandes. C’est avec cette philosophie en tête que Marc Bergevin a garni, au cours des 15 derniers mois, sa banque de choix au repêchage. À l’aube de cette séance de sélection inhabituelle, qui se déroulera de façon virtuelle au lieu de se tenir au Centre Bell, le directeur général du Canadien détient 11 droits de parole. Seul Pierre Dorion, des Sénateurs, sera plus occupé au cours des deux premiers tours (sept choix). Bergevin terminera-t-il l’exercice avec 11 nouveaux espoirs sur sa liste ou profitera-t-il de sa main pleine et de la conjoncture particulière pour concocter des transactions qui pourraient aider le Tricolore dans un avenir rapproché ?

Ronde 1

16e | Le Canadien est passé du 9e au 16e rang en éliminant les Penguins lors du tour de qualification.

Ronde 2

47e choix

Ronde 2

48e (de Chicago) | Acquis dans la transaction impliquant Andrew Shaw (30 juin 2019).

Ronde 2

57e (de Saint Louis) | Acquis en retour de Marco Scandella (18 février 2020).

Ronde 3

78e choix

Ronde 4

98e (d’Anaheim) | Acquis en retour de Nicolas Deslauriers (30 juin 2019).

Ronde 4

102e (de Winnipeg) | Acquis en même temps que Joel Armia et Steve Mason (30 juin 2018).

Ronde 4

109e choix

Ronde 5

136e | Acquis en retour d’un choix de 5e tour en 2019 (22 juin 2019).

Ronde 6

171e choix

Ronde 7