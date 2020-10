Les meilleurs par position

Le Journal a concocté un repêchage simulé pour le premier tour, mais aussi un tableau des meilleurs espoirs chez les attaquants, les défenseurs et les gardiens.

• À lire aussi: Guide complet du repêchage de la LNH

Alexis Lafrenière reste au sommet des attaquants. Il reçoit un vote de première place de la part de nos 11 recruteurs de la LNH. L’Allemand Tim Stützle s’empare du deuxième rang, repoussant Quinton Byfield en troisième position.

Selon notre prédiction, les Kings de Los Angeles miseront sur Byfield avec le deuxième choix, alors que les Sénateurs d’Ottawa se tourneront vers Stützle. Mais quand on parle uniquement de talent pur, les recruteurs ont un faible pour l’attaquant qui jouait à Manheim l’an dernier.

À la ligne bleue, il devrait y avoir deux défenseurs dans le top 10 au premier tour : Jamie Drysdale et Jake Sanderson. Aux yeux de quatre de nos 11 espions, Sanderson est le plus bel espoir des deux. À l’image de Byfield et Stützle, il y a un débat pour savoir qui de Drysdale et Sanderson entendra son nom en premier.

Chez les gardiens, on a préparé le plus petit des tableaux possibles avec un seul nom : Yaroslav Askarov. Le Russe devrait être l’unique gardien à connaître son sort dès le premier tour. Askarov pourrait même se faufiler dans le top 5. Un recruteur l’imagine au 5e rang à Ottawa et trois autres lui prédisent une sélection parmi les 10 premiers choix.

Le meilleur gardien

Yaroslav Askarov

Photo d'archives

Attrape de la droite | 6 pi 3 po, 176 lb | Date naissance : 16 juin 2002 | SKA Saint-Pétersbourg (KHL)

2-1-0 | 0,74 | ,974 | (2020-2021)

1er espoir chez les gardiens en Europe

« Askarov a toujours dominé. Il est l’un des meilleurs gardiens depuis longtemps. Un gars qui peut changer un match. Il n’est pas le même genre que Spencer Knight, il est encore plus athlétique. Il a un très gros potentiel. Il pourrait sortir dans le top 5. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Je ne le juge pas pour sa performance au Mondial junior avec la Russie, il avait seulement 17 ans. Il sera un très bon gardien. Si tu es prêt à repêcher un gardien dans le top 15, tu peux y aller avec lui. Mais souvent, tu peux choisir un bon gardien au troisième tour. »

Les 8 meilleurs attaquants

Alexis Lafrenière

Photo d'archives

Ailier gauche | Gaucher | 6 pi 1 po, 193 lb | Date naissance : 11 octobre 2001 | Océanic de Rimouski (LHJMQ)

112 pts (35 buts, 77 passes) en 52 matchs

10 pts (4 b, 6 p) en 5 matchs avec Équipe Canada au Mondial junior + médaille d’or

1er espoir en Amérique du Nord

« Ce qui fait d’Alexis ce qu’il est, c’est une combinaison de talent, d’habiletés et de combativité. Il produit sous pression. Il n’y a pas de trou dans son jeu. Il est un bon patineur, mais il ne produit pas son offensive avec son patin, mais plus avec sa tête. »

– Un recruteur de l’Est

« Alexis a eu des chiffres incroyables à Rimouski, mais il peut aussi utiliser son physique. Il peut jouer dans toutes les situations, c’est un meneur et il a du charisme. »

– Un recruteur de l’Ouest

Tim Stützle

Photo d'archives

Ailier gauche/centre | Gaucher | 6 pi 1 po, 187 lb | Date naissance : 15 janvier 2002 | Eagles de Manheim (DEL)

34 pts (7 buts, 27 passes) en 41 matchs

5 pts (0 b, 5 p) en 5 matchs avec l’Allemagne au Mondial junior

1er espoir en Europe

« Stützle est très dynamique comme attaquant. Il se démarquait à Manheim en jouant contre des adultes. Il pourrait jouer dans la LNH dès cette année. »

– Un recruteur de l’Est

« Il est créatif, intelligent et il lit très bien le jeu. Il représente une denrée rare, un talent spécial. Au Mondial junior, il a été incroyable avec l’Allemagne. »

– Un recruteur de l’Ouest

Quinton Byfield

Photo d'archives

Centre | Gaucher | 6 pi 4 po, 215 lb | Date naissance : 19 août 2002 | Wolves de Sudbury (OHL)

82 pts (32 buts, 50 passes) en 45 matchs

1 pt (0 b, 1 p) en 7 matchs avec Équipe Canada au Mondial junior + médaille d’or

2e espoir en Amérique du Nord

« Byfield est un jeune joueur dans cette cuvée. Je pense à Malkin quand je le vois. Il est grand à 6 pi 4 po, mais il est aussi très fort physiquement. Il a un bon sens du jeu sans être exceptionnel. Mais un gros centre talentueux comme lui, ça reste très rare. »

– Un recruteur de l’Est

« Un athlète incroyable, mais il n’a pas le plus grand sens du jeu. Il domine dans la OHL en raison de sa force et son patin. J’ai hâte de le voir contre des pros. Pour moi, il n’est pas un Malkin ou un Kopitar, plus un Keith Primeau. »

– Un recruteur de l’Est

Marco Rossi

Photo d'archives

Centre | Gaucher | 5 pi 9 po, 183 lb | Date naissance : 23 septembre 2001 | 67’s d’Ottawa (OHL)

120 pts (39 buts, 81 passes) en 56 matchs

6e espoir en Amérique du Nord

« Marco est un centre super intelligent, un gros talent et un travailleur acharné. Il n’est pas le prochain Brayden Point, mais pas loin. »

– Un recruteur de l’Est

« L’Autrichien est un centre ultra offensif et tellement intelligent. Il poursuivra son amélioration, un passionné du hockey. Très créatif. Chaque fois que je le voyais, je faisais wow. Pas juste une bombe d’attaque, il s’implique partout, conscient de sa réalité défensive. »

– Un recruteur de l’Ouest

Cole Perfetti

Photo d'archives

Ailier gauche/centre | Gaucher | 5 pi 10 po, 177 lb | Date naissance : 1er janvier 2002 | Spirit Saginaw (OHL)

111 pts (37 buts, 74 passes) en 61 matchs

5e espoir en Amérique du Nord

« Perfetti a un talent indéniable et une grande vision du jeu. Je le vois dans le moule d’un Claude Giroux. Mais à mes yeux, il jouera probablement plus à l’aile qu’au centre dans la LNH. »

– Un recruteur de l’Est

« Il a récolté 111 points dans la OHL. Il n’est pas juste un marqueur naturel et un fabricant de jeu, mais un joueur complet. S’il était un peu plus explosif, il serait réclamé encore plus haut. »

– Un recruteur de l’Ouest

Lucas Raymond

Photo d'archives

Ailier gauche | Droitier | 5 pi 11 po, 170 lb | Date naissance : 28 mars 2002 | Indians Frölunda (Ligue élite de Suède)

10 pts (4 buts, 6 passes) en 33 matchs

4 pts (2 b, 2 p) en 7 matchs avec la Suède au Mondial junior + médaille de bronze

4e espoir en Europe

« Un ailier très offensif. On parle de lui depuis longtemps. Il deviendra un top 6, pas de doute. Avec un centre qui bouge la rondelle, il aura du plaisir. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Je le préfère à Holtz. Je le trouve intelligent avec la rondelle. Il a un peu plus de chien que Holtz. Pour partir à la guerre, je le prends. Il veut faire la différence. »

– Un recruteur de l’Ouest

Alexander Holtz

Photo d'archives

Ailier droit | Droitier | 6 pi, 192 lb | Date naissance : 23 janvier 2002 | Djurgardens (Ligue élite de Suède)

16 pts (9 buts, 7 passes) en 35 matchs

5 pts (3 b, 2 p) en 7 matchs avec la Suède au Mondial junior + médaille de bronze

2e espoir en Europe

« Holtz est un marqueur. Il est super intelligent, il peut fabriquer des jeux. Il se positionne bien. Il a une accélération impressionnante. Il peut se séparer d’un rival avec deux ou trois coups de patin. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Il a des habiletés, de la vitesse et il est fort physiquement. Si j’ai besoin d’un gars de 30 buts, je le prends rapidement. »

– Un recruteur de l’Est

Jack Quinn

Photo d'archives

Ailier droit | Droitier | 6 pi, 176 lb | Date naissance : 19 septembre 2001 | 67’s d’Ottawa (OHL)

89 pts (52 buts, 37 passes) en 62 matchs

7e espoir en Amérique du Nord

« Quand on parle d’un marqueur, Quinn en est un très bon. Il s’améliore énormément depuis trois ans. C’est payant pour une équipe, il n’a toujours pas plafonné. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Il a marqué 52 buts à Ottawa sans être à la remorque de Rossi. Il ne jouait pas avec lui à cinq contre cinq. C’est le gars qui a progressé le plus depuis deux ans. Il a appris d’un bon coach comme (André) Tourigny. »

– Un recruteur de l’Est

Les 4 meilleurs défenseurs

Jamie Drysdale

Photo d'archives

Droitier | 5 pi 11 po, 175 lb | Date naissance: 8 avril 2002 | Otters d’Erie (OHL)

47 points (9 buts, 38 passes) en 49 matchs

3 points (1 b, 2 p) en 7 matchs avec Équipe Canada au Mondial junior + médaille d’or

3e espoir en Amérique du Nord

« Il a aussi un gros potentiel. Très explosif pour un 5 pi 11 po, il travaille fort. Il a une bonne résistance, il jouera aussi de grosses minutes. Pas nécessairement un quart, mais il peut mener le jeu en supériorité numérique. Un type de défenseur rare à trouver. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Il est complet, il rentre dans la vague des défenseurs. Excellent pour la relance, flair offensif. Il est consciencieux dans les deux zones. Il faut du talent pour gagner un poste avec Équipe Canada à 17 ans. »

– Un recruteur de l’Ouest

Jake Sanderson

Photo d'archives

Gaucher | 6 pi 2 po , 185 lb | Date naissance: 8 juillet 2002 | USA – Moins de 18 ans

29 points (7 buts, 22 passes) en 47 matchs

4e espoir en Amérique du Nord

« Il patine aussi bien que son père, Geoff, mais il joue à la défense. Il a des pieds incroyables. Il est endurant, il peut passer près de 30 minutes sur la glace sans problème. »

– Un recruteur de l’Est

« Pour moi, il est le meilleur défenseur à ce repêchage. Un pro déjà. Il jouera de 25 à 30 minutes pendant 10 ans dans la LNH. Il est fluide, il fait tout bien. Il ne commet pas d’erreurs. Très bonne rapidité, bonne relance. »

– Un recruteur de l’Ouest

Kaiden Guhle

Photo d'archives

Gaucher | 6 pi 2 po, 186 lb | Date naissance : 18 janvier 2002 | Raiders de Prince Albert (WHL)

40 points (11 buts, 29 passes) en 64 matchs

8e espoir en Amérique du Nord

« Dans la WHL, Guhle est un défenseur d’élite. Un bon patineur et efficace de reculons. Sur le plan défensif, il est solide. Il gagne ses batailles et il est compétitif. Il peut bien sortir la rondelle de sa zone. On parle moins de ses habiletés offensives, mais il a un bon tir et il décoche son tir rapidement. »

– Un recruteur de l’Est

« Il connaît son rôle, il se satisfait de réduire ses rivaux au silence. Il jouera des minutes. Pas le joueur le plus flamboyant, mais il aura une belle carrière. Il n’est pas populaire chez les analytiques, mais tellement efficace. »

– Un recruteur de l’Ouest

Braden Schneider

Photo d'archives

Droitier | 6 pi 2 po, 202 lb | Date naissance : 20 septembre 2001 | Wheat Kings de Brandon (WHL)

42 points (7 buts, 35 passes) en 62 matchs

9e espoir en Amérique du Nord

« Il défend bien, il est physique et robuste. Pas un défenseur pour animer le jeu en supériorité numérique, mais il a un bon tir. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Il est déjà fort physiquement. Il est polyvalent. Il pourrait jouer rapidement chez les pros. Si tu veux un droitier qui peut jouer contre les meilleurs trios adverses, il représente un bon candidat. »