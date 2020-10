Les seuils d’immigration passent dans le tordeur

Le gouvernement Legault a grandement restreint l’accessibilité du Québec aux immigrants l’an dernier.

En 2019, première année complète sous la férule du gouvernement de François Legault, le nombre d’immigrants a chuté de 21,7 % par rapport à la moyenne des 10 précédentes années.

Selon Statistique Québec, la province a ainsi accueilli l’an dernier 40 567 immigrants, à comparer à un nombre annuel moyen de 51 832 immigrants au cours des années allant de 2009 à 2018.

Fait important : c’est le plus petit nombre d’immigrants reçus au Québec depuis 2003.

Autre indicateur fort révélateur : les 40 567 immigrants accueillis au Québec en 2019 ne représentent que 11,9 % des immigrants reçus au Canada l’an dernier, soit le plus faible pourcentage Québec/Canada depuis 1951, première année de compilation des données sur l’immigration au pays.

Doug Ford fait le contraire

Et c’est d’autant révélateur du resserrement exercé par le gouvernement caquiste sur l’immigration que l’année 2019 représentait pour l’Ontario et le Canada l’année où on enregistrait des records historiques en matière de nombre d’immigrants reçus.

L’Ontario de Doug Ford a ouvert ses « portes » l’an passé à 153 413 immigrants, soit 45 % de l’ensemble des immigrants (341 192) accueillis au Canada. C’est 6,3 points de pourcentage de plus que le poids (38,7 %) de sa population au pays.

Pendant cette même année 2019, le Québec de François Legault, lui, limitait le nombre de nouveaux immigrants à seulement 11,9 % de tous les immigrants reçus au pays, soit 10,7 points de pourcentage de moins que le poids (22,6 %) de la population québécoise dans le Canada.

Lors des 10 précédentes années, le Québec accueillait en moyenne 19 % de tous les nouveaux immigrants entrant au Canada.

Avec son taux d’accueil de seulement 11,9 % en 2019, le Québec caquiste s’est avéré vraiment restrictif en matière d’immigration.

AUCUNE SURPRISE

En matière d’immigration, le gouvernement Legault avait promis de sabrer les seuils d’immigration dès l’année 2019. C’est ce qu’il a fait.

En avril dernier, François Legault a même laissé entendre que ses nouveaux seuils d’immigration pouvaient être davantage revus à la baisse à cause du bond du taux de chômage à la suite du confinement lié à la pandémie de la COVID-19.

Mais... Lors d’une récente commission parlementaire, sa ministre de l’Immigration, Nadine Girault, a déclaré qu’il n’y aura pas de baisse des seuils d’immigration lors des prochaines années.

On verra... Avec le nombre de travailleurs qui viennent de perdre leur job à cause de la fermeture de leurs secteurs pour au moins les 28 prochains jours, j’ai hâte de voir si la ministre Girault maintiendra lesdits seuils d’immigration.

CELA DIT...

Avant la pandémie du coronavirus, le Québec souffrait d’un problème de manque de main-d’œuvre. Voilà pourquoi le milieu des affaires comptait notamment sur l’immigration pour combler les pénuries de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs industriels.

Frappé par la COVID-19, il y a fort à parier que le nombre d’immigrants chute encore en 2020.

L’Institut du Québec proposait récemment au gouvernement Legault de reporter les quotas d’immigration non atteints en 2020 aux prochaines années. En sus évidemment des quotas prévus.