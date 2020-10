Les sports d’équipe suspendus dès lundi en zone rouge

La pratique des sports d’équipe sera suspendue dès lundi dans les régions en alerte maximale (rouge), a appris Le Journal.

Les sports collectifs, qu’ils soient parascolaires ou civils, seront proscrits pour un mois, selon nos informations. Les athlètes, jeunes et moins jeunes, devront laisser leur équipement au vestiaire au moins jusqu’à la fin octobre en zone rouge.

Les gouvernement Legault resserre encore un peu plus la vis pour tenter de juguler la seconde vague de l’épidémie, qui prend de l’ampleur.

Vendredi, le Québec a franchi la barre des 1000 nouvelles personnes infectées en 24 heures, un chiffre qui s’approche du sommet de la courbe du printemps dernier.

Dans les écoles des régions en alerte maximale, où les éclosions sont en hausse, tout indique que les règles sanitaires seront plus strictes. Les élèves ne devraient plus pouvoir sortir de leur bulle-classe.

Reste à voir si les programmes de sports-études et de concentration art ou sport qui réunissent des élèves de plus d’une classe pourront se poursuivre. Des discussions avaient toujours cours vendredi entre le ministère de l’Éducation et la Santé publique, selon nos sources.

