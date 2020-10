Message d’espoir aux femmes âgées

Je vous avais écrit il y a quelques années pour me plaindre du fait que les hommes de mon âge, j’avais alors 68 ans et j’en ai maintenant 73, ne s’intéressaient qu’aux femmes beaucoup plus jeunes qu’eux, soit celles entre 40 et 55 ans. Malgré de nombreuses recherches sur les sites de rencontres et la fréquentation assidue des médias sociaux, je me retrouvais toujours le bec à l’eau.

Imaginez-vous que la chance a fini-- par me sourire, en plein cœur de la pandémie en plus. Ne pouvant pas sortir de chez moi pour cause de confinement, je me suis remise à fréquenter les sites de rencontre, malgré mes mauvaises expériences passées. J’y ai fait la rencontre d’un homme de mon âge avec qui j’ai commencé à correspondre. Au fil de nos écrits, on s’est trouvé de plus en plus d’affinités et d’intérêts communs. On avait l’impression de se connaître depuis longtemps.

Quand il fut permis de rencontrer des gens et que les restaurants ont enfin rouvert, on s’est donné rendez-vous. J’avais des papillons dans l’estomac tant j’avais peur que ça foire comme avant. L’homme que j’ai rencontré était tel qu’il s’était décrit dans ses courriels, et comme dans la photo qu’il avait publiée de lui. Il m’a trouvé tout aussi conforme.

On a commencé à se fréquenter. Sans vivre encore ensemble, on se voit souvent. Je me sens renaître. Il me trouve belle et moi j’apprécie sa belle tête chauve rasée de près. Je ne sais pas encore jusqu’où on se rendra comme ça ensemble. Mais j’ai bon espoir d’être tombée sur un bon numéro. Merci la vie ! J’en avise donc les autres femmes qui se découragent de ne pas trouver.

Ange-Aimée

Comme quoi la pandémie ne fut pas triste pour tout le monde. Je parle souvent d’espoir dans ce Courrier, et la plupart du temps, les gens n’y croient pas. D’autant moins quand les expériences malheureuses se succèdent dans leur vie et semblent ne jamais vouloir s’arrêter. Je ne sais pas si ce fut votre cas dans le temps, mais à tout hasard, je vous réitère que lorsqu’on cherche à la bonne place, on a plus de chances de trouver ce qu’on désire que lorsqu’on cherche au mauvais endroit.